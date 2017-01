Unehrlichkeit wird zum Prinzip der Kommunikation

Noch sind die amerikanischen Medien in einen Art Schockzustand angesichts der jüngsten Vorgänge in Washington und zuvor in New York. Denn seit der Unabhängigkeit Amerikas gehören Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit zu den anerkannten Grundlagen der demokratischen Auseinandersetzung. Wenn aber der mächtigste Mann im Land falsche Behauptungen als Wahrheiten in einer nie gekannten Niederträchtigkeit verkauft, droht er das demokratische Fundament seines Landes zu zerstören.

Vor diesem Hintergrund ist es besonders perfide, wenn Trump-Beraterin Kellyanne Conway von „alternativen Fakten“ im Zusammenhang mit dem Streit um die Zuschauerzahlen bei der Amtseinführung spricht. Denn offenbar will das Weiße Haus die Unehrlichkeit zum Prinzip der Kommunikation mit Medien und Bürgern machen.

Bereits kurz nach seinem Einzug ins Weiße Haus hat sich Trump und seine Untergebenen bereits um ein wertvolles Gut gebracht. Es heißt Glaubwürdigkeit. Die katastrophalen Umfragewerte, die Donald Trump zum Amtsantritt erzielt hat, sprechen bereits Bände.

Jedes erfolgreiche Unternehmen weiß, wie wichtig und wertvoll der Rohstoff Glaubwürdigkeit für den Erfolg ist. Einem CEO oder einem Pressesprecher, der unaufrichtig ist oder gar vorsätzlich täuscht, wird schnell nicht mehr geglaubt. Dieser Vertrauensverlust schadet dem Unternehmen und seinen Eigentümern. Nicht anderes ist es mit einem Staatsoberhaupt und seinen leitenden Mitarbeitern, die nicht ehrlich mit ihren Bürgern umgehen. Sie gefährden die Demokratie und schaden den Bürgern.

Immer montags schreibt Handelsblatt-Korrespondent und Buchautor Hans-Peter Siebenhaar seine Sicht auf die Kommunikationswelt auf.