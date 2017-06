Wenn es nach Donald Trump Jr. geht, soll Johnny Depp seinen Job als schräger Pirat Jack Sparrow verlieren. „Ich würde glauben, es wird schwer für Disney, ihn zu halten“, mutmaßte der älteste des amerikanischen Präsidenten Donald Trump am Samstag über den Kurznachrichtendienst Twitter und verwies auf den Hashtag #FireDepp.

Was war geschehen? Bei einer Filmvorführung am Rande des Musikfestivals im englischen Glastonbury in der vergangenen Woche hatte der exzentrische Schauspieler, ausgerüstet mit schwarzen Cowboy-Hut, einen Witz über einen Mordanschlag auf Trump gerissen. „Wann war das letzte Mal, dass ein Schauspieler einen Anschlag auf einen Präsidenten verübt hat?“ Depps nicht ernst gemeinte Frage spielte offenbar auf die Ermordung des amerikanischen Präsidenten Abraham Lincoln durch den Schauspieler John Wilkes Booth im Jahr 1865 an.

Doch mit einfältiger Ironie oder gar gewagten Pointen ist das so eine Sache. Trotz Entschuldigung und Herunterspielen der rhetorischen Frage konnte der 54-jährige Hollywood-Star den Unmut der Familie Trump nicht mehr bremsen. In Washington machte sogar der angezählte Regierungssprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer, die infantile Äußerung Depps zum Thema.

Am Ende stellt sich die Frage: Wer ist eigentlich der größere Depp? Ein Schauspieler mit seiner unbedachten Äußerung oder der Trump-Clan mit seiner peinlichen Überreaktion?

Die indirekte Bitte von Donald Trump Jr. nach einer Entlassung von Johnny Depp durch Walt Disney ist ebenso so einfältig wie der Witz. Denn Robert Iger, langjähriger Chef des Medienriesen, wird seinen größten Star auf Bitten des 39-jährigen Präsidentensohns sicher nicht feuern. Denn Depp ist noch immer ein Kassenmagnet.