Willkommene Reklame für das Familienunternehmen

Noch heute ist das „Sacher“ in Familienbesitz. Alexandra und Matthias Gürtler lenken die Geschicke der Luxusherberge, zu der auch das „Sacher“ in Salzburg und das „Bristol“ in Wien gehören. Matthias Winkler ist seit 2014 Geschäftsführer der Sacher-Betriebe. Der 47-jährige Manager ist der Ehemann der 41-jährigen Alexandra Winkler, der 50 Prozent am „Sacher“ gehören. Die restlichen Anteile sind im Besitz von Privatstiftungen und von Matthias Winkler.

Der ZDF-Zweiteiler ist eine willkommene Reklame für das „Sacher“, die Gold wert ist. Als ich Matthias Winkler nach dem Werbewert des Zweiteilers für sein Fünf-Sterne-Haus frage, nennt er keine Zahl. Der Unternehmer sagt nur zufrieden: „Das ist ein großer, großer Wert.“

Die Werbung durch die Fernsehproduktion kann das Haus, das von Touristen und Wiener gleichermaßen geschätzt wird, gut gebrachen. Denn immerhin buhlen mittlerweile fast zwei dutzend Fünf-Sterne-Hotels um die Gunst der Gäste in der österreichischen Hauptstadt. Und das ist noch nicht das Ende des Luxusbooms. Große Hotelkonzerne halten nach weiteren Standorten längst Ausschau, wie Insider in Wien berichten.

Das 1876 eröffnete Hotel Sacher kann dennoch optimistisch in die Zukunft blicken. 2015 hat es das erfolgreichste Jahr seiner Geschichte geschrieben. Einer der Gründe: in einer globalisierten Welt schätzen weit gereiste Gäste den persönlichen Service eines Familien geführten Luxushotels.

Die Treue nicht nur der Kunden, sondern auch der Mitarbeiter ist legendär. In dem Familienunternehmen werden immer wieder 40- und 45-jährige Dienstjubiläen gefeiert – eine große Ausnahme in der schnelllebig gewordenen Hotelwelt. Von ihrem winzigen, nur zehn Quadratmeter großen Büro im Hotel Sacher leiten Alexandra und Matthias Winkler die Institution, der nun mit dem Zweiteiler ein liebenswertes filmisches Denkmal gesetzt wurde.

Immer montags schreibt Handelsblatt-Korrespondent und Buchautor Hans-Peter Siebenhaar seine Sicht auf die Kommunikationswelt auf.