Medienkonzern Digitalgeschäft sorgt bei Bertelsmann für neue Rekorde

Deutschlands größter Medienkonzern hat 2017 einen Rekordgewinn erzielt. Für Bertelsmann steht in diesem Jahr aber ein großer Umbruch an.

Der Medienkonzern will vor allem im Digitalbereich wachsen. (Foto: dpa) Bertelsmann-Zentrale in Gütersloh

BerlinGroße Ereignisse werfen ihren Schatten voraus. Michelle Obama, Gattin des früheren US-Präsidenten, schreibt ein Buch, verlegt wird es bei Penguin Random House. Für Markus Dohle, dem Chef der weltgrößten Buchverlagsgruppe, die zum Medienkonzern Bertelsmann gehört, eines der Höhepunkte dieses Jahres. Ob Michelle Obama im Herbst womöglich zur Buchvorstellung nach Deutschland kommt? Dohle lächelt verschmitzt.

Es ist der Vorabend der Bilanzpressekonferenz von Bertelsmann in Berlin. Der Vorstand des Gütersloher Medienkonzerns trifft sich in der Berliner Repräsentanz. Für Dohle steht fest: Das Jahr 2017 lief hervorragend. Mutterkonzern Bertelsmann erhöhte seinen Firmenanteil an dem Buchverlag von 53 auf 75 Prozent, den Rest hat das britische Medienhaus Pearson behalten. Er muss sich auf keinen weiteren, dritten Eigentümer einstellen.

Die Geschäftszahlen aus dem Jahr 2017, die Bertelsmann-Chef Thomas Rabe am Dienstagmorgen in Berlin präsentierte, sind denn auch positiv: Der Umsatz erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,4 Prozent auf 17,2 Milliarden Euro. Das operative Ebitda stieg um 2,7 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro. Und auch unterm Strich blieb dem Unternehmen aus Gütersloh mehr übrig als im Vorjahr: Das Konzernergebnis verbesserte sich von 1,1 auf 1,2 Milliarden Euro.

Die Buchsparte ist eines von acht Unternehmensbereichen, in die Rabe den Konzern aufgeteilt hat. Mit einem Umsatz von 3,4 Milliarden Euro hat sich das Buchgeschäft stabil gehalten – und ist eines der Schwergewichte bei Bertelsmann. Auch wenn die Zuwachsraten in dem Bereich eher dürftig sind: Rabe hat die Aufstockung des Firmenanteils, die das Unternehmen etwa eine Milliarde Euro gekostet haben dürfte, stets mit einer „identitätsstiftenden“ Motivation erklärt. Der Ursprung des Konzerns, der heute sein Geld nicht nur mit Medien, sondern auch mit Dienstleistungen und Bildungsangeboten verdient, geht auf den Buchverlag C. Bertelsmann zurück, der 1835 gegründet wurde.

Die größten Umsatzwachstumstreiber des Bertelsmann-Konzerns sind allerdings auch im vergangenen Jahr die TV-Tochter RTL Group (plus 2,2 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro), die Dienstleistungsfirma Arvato (plus 1,6 Prozent auf 3,8 Milliarden Euro), das Musikunternehmen BMG (plus 21,8 Prozent auf 507 Millionen Euro) sowie die Bildungstochter Bertelsmann Education Group (plus 32,6 Prozent auf 189 Millionen Euro) gewesen.

„Wir wachsen verstärkt aus eigener Kraft“, sagte Vorstandschef Rabe am Dienstag. Treiber seien die „Wachstums- und Digitalgeschäfte, in die wir in den vergangenen Jahren 4,6 Milliarden Euro investiert haben“.

Fast die Hälfte des Umsatzes stamme inzwischen aus digitalen Geschäften, sagte Rabe weiter. Konkurrent Axel Springer, der Anfang März seine Jahreszahlen präsentierte, erzielt mit digitalen Geschäften bereits 71 Prozent des Umsatzes. In Deutschlands führenden Medienhäusern gilt die Devise: digital First.

Der Medienkonzern Bertelsmann Die Geschichte 1835 gründete Carl Bertelsmann das Unternehmen in Gütersloh als Buchverlag – den C. Bertelsmann Verlag. Die ersten 100 Jahre des Unternehmens standen programmatisch im Zeichen der christlichen-protestantischen Tradition. 1928 öffnete sich der Verlag für Belletristik. Während des zweiten Weltkrieges gab der Verlag völkisch-nationale, teilweise auch antisemitische Literatur heraus. In der Wiederaufbauzeit wandelte sich Bertelsmann vom mittelständischen Unternehmen zu einem globalen Medienkonzern. Wachstumstreiber war über Jahrzehnte der Lesering, der 2015 endgültig eingestellt wurde.

Das Unternehmen Bertelsmann steckt derzeit mitten in einer Transformation. Seit 2012 sind insgesamt 4,6 Milliarden Euro in Wachstumsbereiche des Unternehmens investiert worden. In vielen Unternehmenssparten geht es um neue digitale Geschäftsmodelle. Mit ihnen will Bertelsmann zukünftig einen Umsatzanteil von mindestens 50 Prozent erzielen. RTL Group Die RTL Group ist mit 53 Fernseh- und 28 Radiosendern Europas größter Betreiber von werbefinanziertem Privatfernsehen und Privatradio. Die Mediengruppe, die von Guillaume de Posch und Bert Habets geführt wird, gehört mehrheitlich (rund 75 Prozent) zu Bertelsmann und war der größte Umsatzwachstumstreiber des Bertelsmann-Konzerns im vergangenen Jahr (plus 2,2 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro). Penguin Random House Random House fungiert als Dachgesellschaft für alle Bertelsmann-Verlage. 2013 fusionierte Random House mit Penguin Books, einem Verlag im Besitz der Mediengruppe Pearson, zum weltgrößten Publikumsverlag Penguin Random House. An dem Verlag hält Bertelsmann 53 Prozent und Pearson 47 Prozent der Anteile. Die eigenständige deutsche Sparte von Random House gehört Bertelsmann. Dazu gehören Verlage wie Goldmann, Blessing Verlag oder auch die Deutsche Verlags-Anstalt (DVA). Gruner + Jahr Gruner + Jahr (G+J) ist Europas größtes Druck- und Verlagshaus. Zu den Publikationen gehören Magazine wie „Stern“, „Capital“ und „Brigitte“, aber auch Beteiligungen am „Spiegel“, an Chefkoch.de und an der Henri-Nannen-Schule. Seit 2014 ist Bertelsmann der alleinige Eigentümer von Gruner + Jahr. Obwohl im Umsatz leicht rückläufig gehört das Verlagshaus zu den Bertelsmann-Töchtern, die ein gesteigertes operatives Ergebnis ausweisen. Die Vorsitzende der Geschäftsführung ist Julia Jäkel. Oliver Radtke und Stephan Schäfer gehören ebenfalls der Geschäftsführung an. BMG Mit BMG gründete Bertelsmann 2008 ein Musikunternehmen mit neuem Geschäftsmodell, das den Herausforderungen der digitalen Revolution auf dem Musikmarkt gerecht werden soll. Anders als sonst üblich werden Veröffentlichungs- und Aufnahmerechte aus einer Hand über eine gemeinsame Plattform international vertreten. BMG ist der viertgrößte Musikverlag der Welt. Zu den BMG-Künstlern gehört unter anderem Andreas Bourani. Arvato Arvato ist ein international tätiger Outsourcing-Dienstleister. Das Unternehmen mit Sitz in Gütersloh ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Bertelsmann. Arvato beschäftigt nach eigenen Angaben mehr als 70.000 Mitarbeitern in über 40 Ländern. Das Unternehmen gliedert sich in sieben sogenannten Solution Groups, die Geschäftsbereiche wie Call-Center, Adresshandel, Direktmarketing, Finanzdienstleistungen oder auch Cloud Computing umfassen.

Doch es stehen große Veränderungen bei der Dienstleistungstochter an. Die Konzernspitze hatte Anfang des Jahres 2018 entschieden, den Call-Center-Bereich, der unter Arvato CRM firmiert, zu veräußern. In diesem Segment arbeiten rund 36000 von aktuell insgesamt 11.900 Bertelsmann-Mitarbeitern. Nach dem Schließen der Buchclubs im Jahr 2015 ist der Veräußerung der personalintensiven Arvato-Sparte der zweite große Einschnitt, den Konzernchef Rabe vornimmt. Bertelsmann Printing Group Bertelsmann hat seine Offset- und Tiefdruckaktivitäten zum 1. Januar 2016 unter einem gemeinsamen Dach zusammengefasst. Mit der Bertelsmann Printing Group entstand ein neuer Unternehmensbereich mit rund 9.000 Mitarbeitern. Das Angebot reicht von Vorstufenleistungen über den Druck bis hin zur Postauslieferung und Prospektverteilung für eine Vielzahl verschiedener Produkte wie Magazine, Bücher, Telefonbücher, Kataloge und Prospekte. Bertelsmann Education Group Die Bertelsmann Education Group umfasst die Bildungsaktivitäten von Bertelsmann. Die Bildungsanbieter Relias Learning and Udacity sowie der Online-Bildungsdienstleister Hotchalk bilden den Kern der Bildungs-Aktivitäten von Bertelsmann. Mit den digitalen Bildungsangeboten, die ihre Schwerpunkte in den Sektoren Gesundheit und Technologie haben, will das Unternehmen das Lernen im 21. Jahrhundert erleichtern. Im vergangen Jahr erreichte die Bildungstochter ein Umsatzplus von 32,6 Prozent auf 189 Millionen Euro. Bertelsmann Investments Bertelsmann Investments bündelt die weltweiten Start-up-Beteiligungen von Bertelsmann. Schwerpunkt der Aktivitäten sind Brasilien, China und Indien sowie die USA und Europa. Über die internationalen Investitionsplattformen Bertelsmann Asia Investments, Bertelsmann India Investments, Bertelsmann Brazil Investments und Bertelsmann Digital Media Investments ist das Unternehmen an mehr als 100 Start-ups beteiligt.

Obwohl im Umsatz leicht rückläufig, gehört das Verlagshaus Gruner + Jahr zu den Bertelsmann-Töchtern, die ein gesteigertes operatives Ergebnis ausweisen. Die anderen Gewinnbringer, die im vergangenen Jahr noch zugelegt haben, sind die Ertragsperle RTL Group, BMG sowie Bertelsmann Education Group. Wegen schwieriger Märkte und Anlaufkosten für neue Aktivitäten sank das Ergebnis von Arvato dagegen um zehn Prozent auf 320 Millionen Euro.

Große Veränderungen stehen bei der Dienstleistungstochter Arvato an. Die Konzernspitze hatte Anfang des Jahres 2018 entschieden, den Call-Center-Bereich, der unter Arvato CRM firmiert, zu veräußern. In diesem Segment arbeiten rund 36.000 von aktuell insgesamt 119.000 Bertelsmann-Mitarbeitern. Nach der Schließung der Buchclubs im Jahr 2015 ist der Veräußerung der personalintensiven Arvato-Sparte der zweite große Einschnitt, den Konzernchef Rabe vornimmt.

Das Unternehmen Bertelsmann steckt mitten in einer Transformation. Seit seinem Amtsantritt 2012 hat Rabe insgesamt 4,6 Milliarden Euro in Wachstumsbereiche seines Unternehmens investiert. In vielen Unternehmenssparten – Fernsehgeschäft, Musik, Verlagswesen, Bildungsaktivitäten oder auch Finanzdienstleistungen – geht es um neue digitale Geschäftsmodelle, die er installieren will.

Dafür hat er zahlreiche Zukäufe getätigt, darunter Anteile am Werbetechnologieanbieter SpotX, am Virtual-Reality-Unternehmen Inception oder am Online-Bildungsanbieter Relias. Mit digitalen Geschäften erzielt Bertelsmann derzeit einen Umsatzanteil von 46 Prozent. 50 Prozent sollen es aber mindestens sein – das ist das Ziel von Rabe.