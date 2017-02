 Medienkonzern: Flugreisen heben Gewinn von ProSiebenSat.1 an

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

ProSiebenSat.1 Mit Beteiligungen an Online-Portalen konnte der Medienkonzern ProSiebenSat.1 seine Gewinne im vergangenen Jahr deutlich steigern und übertrifft sogar die Erwartungen von Analysten. (Foto: dpa)

MünchenProSiebenSat.1 wälzt Pläne für die Zukunft seines florierenden Online-Reisegeschäfts. Das Management prüfe verschiedene strategische Optionen für dieses Segment, teilte der Fernsehkonzern am Donnerstag mit. Das Portfolio der Konzernbeteiligungen solle laufend überarbeitet werden, erläuterte ProSiebenSat.1 und verwies dazu auf eine jüngst geschlossene Partnerschaft mit den TV-Konzernen Mediaset in Italien und TF1 in Frankreich. Beide Unternehmen waren über eine Kapitalerhöhung bei der ProSiebenSat.1-Tochter Studio71 eingestiegen. Studio71 vertreibt Videos auf Plattformen wie Youtube und profitiert damit von Werbeeinnahmen.

Umsatz und Betriebsgewinn des Medienkonzerns waren im vergangenen Jahr etwas stärker gesteigert als erwartet. Die Erlöse kletterten um 17 Prozent auf 3,80 Milliarden Euro, wie der Fernsehkonzern am Donnerstag mitteilte. Von Reuters befragte Analysten hatten lediglich mit 3,78 Milliarden Euro gerechnet. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um zehn Prozent auf 1,02 Milliarden Euro. Branchenexperten hatten 1,01 Milliarden Euro veranschlagt. Wachstumstreiber waren Online-Geschäfte mit Flugreisen und Preisvergleichen. Die Fernsehsparte legte leicht zu.