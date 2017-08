 Medienkonzern: Umsatz bei News Corp bricht ein

Rupert Murdoch Der Umsatz von Rupert Murdochs Medienkonzern ist eingebrochen. (Foto: AFP; Files; Francois Guillot)

BangaloreDas weiter sinkende Interesse an Werbung in Printmedien und der starke Dollar haben dem US-Medienkonzern News Corp im vierten Geschäftsquartal einen Einbruch beim Umsatz und rote Zahlen beschert. Der Nettoverlust habe bei 430 Millionen Dollar oder 74 Cent je Aktie betragen, teilte das von Rupert Murdoch kontrollierte Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss in New York mit.

Im Vergleichsquartal des Vorjahres hatte News Corp einen Gewinn von 89 Millionen Dollar oder 15 Cent je Anteilsschein erwirtschaftet. Der Umsatz ging den Angaben zufolge um 6,6 Prozent auf 2,08 Milliarden Dollar zurück. Dies war noch mehr als von Analysten erwartet. Sie hatten mit Erlösen von 2,10 Milliarden Dollar gerechnet. Zu News Corp gehören unter anderem das "Wall Street Journal" und das Verlagshaus HarperCollins. Die Aktien des Unternehmens verloren im nachbörslichen Handel 1,4 Prozent.