 Medienunternehmer Burgener: Constantin-Aktionär sortiert Beteiligungsgeflecht neu

Das Beteiligungsgeflecht rund um Constantin Medien wird neu strukturiert. Übersichtlicher wird es dadurch aber nicht.

Der Medienunternehmer ist Großaktionär der Constantin Medien. (Foto: dpa) Bernhard Burgener

MünchenDer schweizerische Medienunternehmer Bernhard Burgener ordnet sein unübersichtliches Beteiligungsgeflecht rund um die Münchner Constantin Medien neu. Der Betreiber des Spartensenders "Sport 1" verkauft ein Paket von 19,7 Prozent an der von Burgener geführten Highlight Communications (HLC) für 64,6 Millionen Euro an die Schwesterfirma Highlight Event & Entertainment (HLEE), wie die Beteiligten am Donnerstag mitteilten.

Zugleich verkauft die HLEE, die Burgener und seinem Geschäftspartner Alexander Studhalter mehrheitlich gehört, für den gleichen Betrag ihre 29,9-prozentige Beteiligung an der Constantin Medien an die HLC. Zur HLC gehören der Filmproduzent Constantin Film ("Fack ju Göhte") und der Sportvermarkter TEAM.

Burgener hatte sich im Machtkampf um Constantin Medien gegen den ehemaligen Aufsichtsratschef Dieter Hahn durchgesetzt. Mit dem Erlös aus dem Verkauf des HLC-Aktienpakets zahlt Constantin eine 65 Millionen Euro schwere, mit sieben Prozent verzinste Anleihe zurück.

Das Unternehmen sei damit entschuldet, erklärte Vorstandschef Olaf Schröder. HLC finanziert die Übernahme des Constantin-Pakets mit einem Bankkredit. Künftig hält Burgeners HLEE 44,7 Prozent an der HLC und hat dort damit das Sagen, weil Constantin die Stimmrechte für ihre restlichen 13 Prozent nicht ausüben darf. Die HLC wiederum hält 78,4 Prozent an ihrer ehemaligen Muttergesellschaft Constantin Medien.