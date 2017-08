 Messaging-Dienst: Nutzer beklagen Störungen bei Whatsapp

WhatsApp Viele Nutzer beklagen sich über Störungen. (Foto: AP)

BerlinNutzer des Kurzmitteilungsdienstes Whatsapp haben am Donnerstagabend Störungen beklagt. Sie berichteten auf Portalen wie „allestörungen.de“ und „downdetector.com“ von Ausfällen. Auch in Deutschland soll es diesen Angaben zufolge zu Problemen gekommen sein. Andere Anwender konnten Whatsapp jedoch wie auch sonst nutzen. Probleme wurden einer Störungskarte von „allestörungen.de“ zufolge vor allem in Europa und Südamerika gemeldet. Bei der Konzernmutter Facebook gab es am Donnerstagabend zunächst keine Informationen zu den genannten Problemen.

Whatsapp wird von mehr als eine Milliarde Menschen täglich genutzt. Es kommt immer wieder vor, dass Nutzer mit Störungen kämpfen. So war Anfang Mai Whatsapp zum Beispiel für zwei Stunden ausgefallen, damals mitten in der Vorstellung von Quartalszahlen von Facebook.