Milliardendeal : Toshiba will Chipsparte an Bain-Gruppe verkaufen

Datum: 12.09.2017 14:45 Uhr

Toshiba will seine Chipsparte wohl an die Bain-Gruppe verkaufen. Der Deal mit dem US-Partner Western Digital ist offenbar gescheitert. Toshiba darf auf einen Gewinn in Höhe von 22,3 Milliarden Dollar hoffen.