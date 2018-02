„Mobile Connect“ Telekom und Co. streichen Passwörter für Internetportale

Statt Benutzernamen und Passwort einzugeben, können sich Nutzer demnächst per Smartphone bei bestimmten Webseiten und Apps anmelden.

Für die gängigsten Internetdienste sollen sich Nutzer demnächst über ihren Mobilfunkanbieter anmelden können. (Foto: dpa) Apps auf einem Smartphone

Verbraucher in Deutschland sollen sich künftig mit ihrem Mobiltelefon sicher bei gängigen Internetdiensten anmelden können. Bei dem Verfahren „Mobile Connect“ soll nicht mehr die Eingabe eines Benutzernamens und Passworts notwendig sein, teilten die Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica am Donnerstag in Berlin mit.

Das Verfahren soll beim Kauf in Online-Shops und bei der Anmeldung in Internet-Portalen funktionieren. Später sei auch ein Log-in bei digitalen Behördengängen damit möglich. Der Dienst wird Mitte 2018 starten, hieß es.

Als erster großer Partner in Deutschland soll die Identitäts- und Datenplattform Verimi künftig das Verfahren anbieten. Verimi ist eine branchenübergreifende Datenplattform von mehreren Konzernen aus Deutschland, darunter Allianz, Axel Springer, Daimler, Deutsche Bank und der Kartendienst Here. Sie wollen mit Verimi gegen die Dominanz von US-Schwergewichten wie Google und Facebook ankämpfen und die Identität der Internetnutzer schützen

Die Mobilfunkprovider betonten, das Log-in mit dem Mobiltelefon sei besonders unkompliziert und dabei sehr sicher. „Die Anbieter geben den Nutzern damit die Kontrolle über ihre eigenen Daten“, sagte Alex Sinclair, Technikchef des internationalen Branchenverbandes GSMA. Der Dienst ermögliche es Nutzern, Unternehmen und Behörden bequem in einer privaten und vertrauenswürdigen Umgebung zu interagieren.

Und so funktioniert „Mobile Connect“: Wenn eine Webseite oder App die neue Log-in-Möglichkeit unterstützt, wird eine SMS an das Handy des Kunden mit einem Link verschickt. Über diesen Link kann der Anwender dann dem Netzbetreiber die verschlüsselte Übermittlung einer Kundenreferenznummer an den Betreiber der App oder Webseite erlauben. Danach kann der Kunde auch ohne die Eingabe eines Passworts auf den geschützten Bereich zugreifen.