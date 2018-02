Mobile World Congress Samsungs Galaxy S9 stiehlt der Konkurrenz die Show

Heute stellt Samsung auf dem Mobile World Congress seine neuen Smartphones vor. Doch auch die Neuheiten anderer Aussteller können sich sehen lassen.

Der Mobile World Congress ist die Leitmesse der Mobilfunkbranche – dementsprechend geht es um die Vernetzung aller Lebensbereiche. (Foto: Reuters) Alles vernetzt

BarcelonaWird Samsung noch eine Überraschung enthüllen können? Und was macht das neue Nokia? Auf dem Mobile World Congress (MWC) sind wieder einige Smartphone-Neuerungen zu erwarten.

Doch auf der größten Mobilfunkmesse in Barcelona dominiert mittlerweile ein anderes Thema: die allumfassende Vernetzung der Welt, ob in Städten oder Fabriken, Wohnungen oder Stadien. Die Hallen sind ausschließlich für Fachbesucher geöffnet, mehr als 100.000 Gäste dürften nicht kommen – das ist im Vergleich zu Veranstaltungen wie der Ifa in Berlin nicht viel.

Smartphones: Samsung gegen den Rest

Der Mobile World Congress ist eine Machtdemonstration: Samsung, größter Smartphone-Hersteller der Welt, stellt in Barcelona seine neuen Spitzengeräte Galaxy S9 und S9+ vor. Die meisten Details zu Funktionen und Ausstattung sind schon durchgesickert, das Portal Winfuture berichtet darüber in aller Ausführlichkeit. Zu den Neuerungen zählt beispielsweise eine Kamera mit variabler Blende, die bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen gute Bilder machen soll.

Auch wenn die Überraschungen ausbleiben dürften: Die Veranstaltung des koreanischen Konzerns ist ein Pflichttermin und dürfte große Schlagzeilen machen. Zum einen zählen die Galaxy-Geräte zu den meistverkauften Smartphones der Welt, zum anderen verzichten die meisten Konkurrenten darauf, auf der Messe ihre eigenen Spitzenmodelle vorzustellen.

LG, Huawei, Motorola, HTC: Sie alle wollen nicht im Schatten des großen Konkurrenten stehen. Apple stellt Geräte traditionell auf eigenen Veranstaltungen vor. Sony, Asus und HMD Global mit der Marke Nokia dürften immerhin neue Hardware zeigen.

Dass Samsung die Kamera in den Mittelpunkt stellt, ist kein Zufall, es ist eine Funktion, mit der sich der Konzern am ehesten von der Konkurrenz abheben kann – dank seiner Chipsparte hat er Zugriff auf die neueste Technologie. Andere Hersteller versuchen, mit Software die Bilder zu verbessern, LG beispielsweise mit der bereits angekündigten Funktion „Vision AI“, die Gegenstände und Szenen automatisch erkennen und den richtigen Modus auswählen soll.

Darüber hinaus sind bei der Hardware aber wenige große Neuerungen zu erwarten, eher kleine Verbesserungen. Doch die Messe bietet einen Einblick, wie sich die Bedienung in den nächsten Jahren verändern könnte. Die biometrische Identifizierung per Gesichtserkennung und Iris-Scan ist beispielsweise ein Trend – als Ersatz für Passwörter. Und für die Steuerung eignen sich nicht nur Sprachbefehle, sondern auch Handbewegungen: Die Firma Elliptic Labs zeigt eine Gestensteuerung, die Ultraschall nutzt.

Ein neuer Gerätetrend sind die „Always Connected PCs“. Dabei handelt es sich um Notebooks mit Prozessoren, die sonst in Smartphones und Tablets zum Einsatz kommen – diese versprechen lange Akkulaufzeiten und eine permanente Mobilfunkverbindung per LTE. Als Betriebssystem ist eine Version von Windows 10 installiert. Asus und HP haben bereits Rechner mit diesem Konzept vorgestellt, andere Hersteller werden vielleicht die Bühne in Barcelona nutzen.