Assistenzsystem von Mobileye Intel könnte das israelische Unternehmen für bis zu 15 Milliarden übernehmen. (Foto: Reuters)

Frankfurt/DüsseldorfDer amerikanische Chip-Gigant Intel kauft den auf Kameras für Roboterwagen spezialisierten Autozulieferer Mobileye für umgerechnet rund 14 Milliarden Euro. Dies bestätigten Quellen, die mit dem Geschäft vertraut sind, am Montag der Nachrichtenagentur dpa. Zuerst hatte die Internetseite „The Marker“ darüber berichtet.

Die Mobileye-Aktie sprang am Vormittag vorbörslich um gut ein Drittel auf 33,70 Dollar hoch. Die seit 2014 an der Technologiebörse Nasdaq notierte Firma war zum Schlusskurs vom Freitag gut 10,5 Milliarden Dollar wert – Intel ist also bereit, einen erheblichen Aufpreis zu zahlen.

Das israelische Unternehmen gehört zu den weltweit führenden Anbietern von Fahrassistenzsystemen. Bremsassistenten oder Abstandswarner sind die Vorstufen für komplett selbstständig fahrende Autos. Mobileye entwickelt solche Assistenzsysteme weiter und arbeitet an der konkreten Umsetzung des Autonomen Fahrens. Und tatsächlich: Das israelische Unternehmen entwickelt sich prächtig und verdient sehr gut an der Entwicklung eigenständig fahrender Fahrzeuge. Das Unternehmen hatte im vergangenen Jahr etwas mehr als 600 Mitarbeiter.

Mobileye wurde 1999 von Ziv Aviram und Amnon Shashua gegründet. Seit August 2014 ist das Unternehmen mit Sitz in Jerusalem an der New York Stock Exchange gelistet – es war der größte Börsengang einer israelischen Firma in den USA. Der Kauf durch Intel wäre die teuerste Übernahme in der israelischen Technologiebranche überhaupt.

Umsatz und Gewinn sind im vergangenen Jahr kräftig gestiegen. Beim Umsatz hat das israelische Unternehmen fast um 50 Prozent zulegen können, für 2016 liegen die Erträge bei knapp 360 Millionen US-Dollar. Beim Gewinn ist es noch stärker nach oben gegangen. 108,4 Millionen Dollar (nach US-GAAP-Bilanzierung) entsprechen einem Ertragszuwachs von mehr als 57 Prozent.

Mobileye arbeitet inzwischen mit fast allen großen Automobilherstellern zusammen. In den gemeinsamen Projekten geht es um die Entwicklung von Systemen für das Autonome Fahren. Erst Anfang Februar war das israelische Unternehmen eine Allianz mit dem Volkswagen-Konzern eingegangen. Kurz darauf schloss Mobileye eine zusätzliche Kooperation mit BMW ab. Der Münchener Autokonzern bezieht vom kommenden Jahr an Chips und Kameras von Mobileye, mit denen Kartendaten gesammelt werden, die dann wiederum eine Grundlage für das Autonome Fahren sind.

BMW gestattet es Mobileye dabei, dass die Daten des bayerischen Autoherstellers mit denen von Konkurrenten zusammengefügt werden. Daraus sollen dann hochauflösende Straßenkarten für das Autonome Fahren entstehen. Auch Volkswagen hatte dieser Vermischung der Daten bereits zugestimmt. Mobileye bringt die Konkurrenten über das Autonome Fahren zusammen – etwas was bislang selten in der Autobranche gelungen ist. 2021 soll es soweit sein, dann will Mobileye das selbstfahrende Auto tatsächlich auf den Markt bringen.