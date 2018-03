 Mobilfunk: Europa-Geschäft brockt Vodafone Umsatzrückgang ein

Die Schwäche Südeuropas belastet den britischen Mobilfunkriesen Vodafone: Der Umsatz bricht so stark ein wie noch nie. Die Allianz mit einem Konkurrenten könnte aber bald die Laune der Briten verbessern.

Vodafone hat derzeit mit dem Europa-Geschäft zu kämpfen. (Foto: dapd)

LondonSchlechte Geschäfte in Italien und Spanien setzen dem Mobilfunker Vodafone immer stärker zu: Die Briten verbuchten im vierten Geschäftsquartal den größten Umsatzrückgang der Unternehmensgeschichte. Der Umsatz im Gesamtjahr zum 31. März ging um 4,2 Prozent auf 44,4 Milliarden Pfund (rund 53 Milliarden Euro) zurück, wie der Konzern am Dienstag mitteilte.

„Wir haben heftigen Gegenwind von einer Kombination aus harten wirtschaftlichen Bedingungen besonders in Südeuropa und einem negativen europäischen Regulierungsumfeld“, sagte Vodafone-Chef Vittorio Colao. Den weltweit Branchenzweiten zwingen besonders klamme Kunden in den Euro-Krisenländern Italien und Spanien in die Knie. Dort ist der Umsatz im Service-Segment zuletzt um 12,8 beziehungsweise 11,5 Prozent eingebrochen.

Der Umsatz im Gesamtjahr lag im Rahmen der Analystenerwartungen. Der operative Gewinn fiel um 3,1 Prozent auf 13,3 Milliarden Pfund und lag damit leicht über den Analystenschätzungen von 13,2 Milliarden Pfund. Im abgelaufenen Quartal sank der Umsatz um 4,2 Prozent. Im dritten Quartal hatten die Briten lediglich ein Minus von 2,6 Prozent hinnehmen müssen.

Das sind die größten Telekommunikationsunternehmen Platz 10 Deutsche Telekom - 37,05 Milliarden Euro Platz 9 Telstra (Australien) - 42,84 Milliarden Euro Platz 8 NTT (Japan) - 43,13 Milliarden Euro Platz 7 Telefonica (Spanien) - 46,31 Milliarden Euro Platz 6 NTT Docomo (Japan) - 47,99 Milliarden Euro Platz 5 America Movil (Mexiko) - 66,96 Milliarden Euro Platz 4 Verizon (USA) - 93,38 Milliarden Euro Platz 3 Vodafone (Großbritannien) - 94,26 Milliarden Euro Platz 2 AT & T (USA) - 145,27 Milliarden Euro Platz 1 China Mobile - 177,02 Milliarden Euro Ranking nach Marktkapitalisierung (Dezember 2012) - Quelle: Bloomberg

Die gesamte Branche bekommt derzeit die Folgen der Euro-Krise zu spüren. Um sich besser zu positionieren, hatte Vodafone zuletzt eine Allianz mit der Deutschen Telekom geschmiedet: Die Briten wollen künftig in Deutschland das Turbo-Internet der Telekom nutzen.

Spekulationen ranken sich derzeit um Vodafones US-Joint-Venture Verizon Wireless. In der Branche wird vermutet, Vodafones Partner Verizon Communications könnte die Briten aus dem lukrativen Gemeinschaftsprojekt herausdrängen. Der Verkauf des 45-prozentigen Anteils könnte Vodafone 120 Milliarden Dollar einbringen. Colao sagte, er habe in der Sache keine Neuigkeiten zu berichten.