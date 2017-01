Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Toshiba „Bevor wir sie finanziell unterstützen, müssen sie erst reinen Tisch machen und es darf keine weiteren Überraschungen geben“, sagte ein Vertreter einer der Banken. (Foto: Reuters)

TokioFür den japanischen Industriekonzern Toshiba stehen Wochen der Wahrheit an. Angesichts drohender Milliardenverluste wegen Problemen in der US-Atomsparte bemüht sich das Unternehmen um die Unterstützung seiner wichtigsten Banken.

Diese wollten aber dazu genaue Informationen zu den möglichen Abschreibungen und den Plänen, wie das Unternehmen seine Finanzbasis besser aufstellen wolle, sagte Verwaltungsratschef Shigenori Shiga am Donnerstag am Rande eines Industrietreffens. „Mir ist gerade zugetragen worden, dass die Banken uns weiter unterstützen“, sagte er.

Doch Insidern zufolge zeigen sich einige Banken ungehalten. „Bevor wir sie finanziell unterstützen, müssen sie erst reinen Tisch machen und es darf keine weiteren Überraschungen geben“, sagte ein hochrangiger Vertreter einer der Banken. Ende Dezember räumte Toshiba ein, wegen Problemen nach dem Kauf eines Kernkraftwerk-Bauers in den USA möglicherweise mehrere Milliarden Dollar an Verlust verbuchen zu müssen. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten, will Toshiba die Banken Ende Januar über das genaue Ausmaß informieren.

Das Firmenkonglomerat hat gerade erst eine mehr als eine Milliarde Dollar schwere Affäre um jahrelange Bilanzmanipulationen hinter sich.