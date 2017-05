Musik-Streamingdienst : Spotify peilt direktes Listing an New Yorker Börse an

Datum: 12.05.2017 20:20 Uhr

Spotify plant seinen Weg an die Börse mit einem ungewöhnlichen Verfahren: Das Unternehmen will sich direkt am New Yorker Aktienmarkt registrieren lassen. Damit entfallen die hohen Gebühren für begleitende Banken.