Musik-Streamingdienst Spotify rechnet mit schwächerem Umsatzwachstum

Spotify steht kurz vor seinen Gang an die New Yorker Börse. Nun warnt der Musik-Streamingdienst vor schwächeren Umsatzzuwächsen.

Im vergangenen Jahr lag der operative Fehlbetrag des Musik-Streamingdienstes bei 378 Millionen Euro. (Foto: Reuters) Spotify

Stockholm, LondonDer weltgrößte Musik-Streamingdienst Spotify rechnet im Jahr seines Börsengangs mit einem schwächeren Umsatzwachstum. Es werde ein Plus zwischen 20 und 30 Prozent auf maximal 5,3 Milliarden Euro erwartet, teilte Spotify am Montag mit.

Der schwedische Konzern peilt für 3. April den Gang aufs New Yorker Parkett an. Im vergangenen Jahr waren die Erlöse noch um 39 Prozent geklettert. Ende des Monats will Spotify zwischen 73 und 76 Millionen zahlende Abonnenten zählen und damit etwa doppelt so viele wie der schärfste Wettbewerber Apple. Zum Jahresende sollen es dann 92 bis 96 Millionen sein.

Bisher hat das vor zwölf Jahren gegründete Unternehmen noch nie schwarze Zahlen geschrieben. Im laufenden Jahr soll sich Spotify zufolge der Betriebsverlust auf 230 bis 330 Millionen Euro reduzieren. Kosten im Zusammenhang mit dem Finanzmarktdebüt verhinderten einen stärkeren Rückgang. Im vergangenen Jahr lag der operative Fehlbetrag bei 378 Millionen Euro.

Die wertvollsten Start-ups der Welt Platz 10 Lufax

Lufax ist ein chinesischer Online-Finanzmarktplatz, der Peer-to-Peer-Kredite fördert. Das heißt, Privatpersonen geben Privatpersonen direkt Privatkredite, ohne dass ein Finanzinstitut als Vermittler auftritt. Lufax ist der zweitgrößte P2P-Darlehensgeber Chinas und wird mit 18,5 Milliarden Dollar bewertet. Platz 9 Spotify

Eines der wertvollsten Start-ups der Welt wird in diesem Jahr die Rangliste verlassen. Der Musikstreaming-Dienst setzt zu seinem seit langem erwarteten Börsengang an. Derzeit wird das Unternehmen aus Schweden mit 19 Milliarden Dollar bewertet, ein Börsengang könnte die Bewertung steigern. Der Dienst kommt nach eigenen Angaben auf mehr als 60 Millionen zahlende Abo-Kunden und mehr als 140 Millionen Nutzer insgesamt. Platz 8 Palantir

2004 wurde das Start-up gegründet, das sich auf die Analyse großer Datenmengen spezialisiert. Laut USAspending.gov soll Palantir mit Gründer Alexander Karp Millionenverträge unter anderem mit CIA, FBI und NSA haben. Der Wert des Start-ups beläuft sich auf 20 Milliarden Dollar. Platz 7 WeWork

WeWork richtet Firmensitze ein, hilft bei Satellitenbüros und will Arbeitsumfelder mit stressfreier und anregender Atmosphäre schaffen. Seit 2010 gibt es die Firma, die mittlerweile in zweiunddreißig Städten kundenspezifisch eingerichtete Räumlichkeiten vermietet. 20,2 Milliarden Dollar ist das Start-up mittlerweile wert. Ein Börsengang ist angekündigt, noch liegen aber keine Details vor. Platz 6 SpaceX

Das Raumfahrt-Start-up befördert immer wieder Trägerraketen ins All. Space Exploration Technologies, wie das Unternehmen vollständig heißt, wird mit 21 Milliarden Dollar bewertet. Pläne für die Zukunft hat das 2002 von Elon Musk gegründete Unternehmen auch: SpaceX arbeitet an einer wiederverwendbaren Hilfsrakete, die vertikal landen kann. Platz 5 Meituan-Dianping

Zwei Konkurrenten werden zu Verbündeten: 2016 schlossen sich Maituan.com und Dianping Holdings zu dem großen Start-up Meituan-Dianping zusammen. Online-to-offline Services sind ihr Metier. Restaurantgutscheine und Kinokarten zum Beispiel. Das Unternehmen wird auf einen Wert von 30 Milliarden Dollar geschätzt. Platz 4 Airbnb

Privat ein Zimmer oder gleich eine ganze Wohnung vermieten und damit eine günstige Alternative zu Hotels bieten: Das bietet die Plattform Airbnb. Im November 2016 erweiterte Airbnb sein Angebot um Touren und Exkursionen und wird damit mehr zu einer Art Online-Reisebüro. Seit 2008 gibt es die Plattform, mittlerweile ist sie 31 Milliarden Dollar wert. Über einen Börsengang im Jahr 2018 wird heftig spekuliert. Platz 3 Xiaomi

Nur wenige Smartphone-Hersteller können mit Xiaomi konkurrieren. Das Unternehmen gilt als sechstgrößter Smartphone-Hersteller der Welt. Xiaomi konzentriert sich unter anderem auf günstige High-End-Smartphones, die hauptsächlich online verkauft werden. Jun Lei ist Co-Gründer des Elektronikherstellers, der 2010 an den Start ging und heute 46 Milliarden Dollar wert ist. Platz 2 Didi Chuxing

Auf Platz zwei landet die weltgrößte „Fahrgemeinschafts“-App Didi Chuxing. Uber und Apple gehören zu den größten Aktionären des Unternehmens, das täglich über 20 Millionen Fahrten in 400 Städten vermittelt. Mit einem Wert von 56 Milliarden Dollar ist Didi Chuxing von Platz eins der wertvollsten Start-ups allerdings noch ein paar Milliarden entfernt. Platz 1 Uber

Die Nummer eins ist der Taxi-Schreck Uber mit einem Wert von 68 Milliarden Dollar. Allerdings könnte der Einstieg des japanischen Telekomriesen Softbank diesen Wert bald deutlich sinken lassen. In letzter Zeit häuft sich auch Kritik an dem Unternehmen. So musste Gründer Travis Kalanick (Foto) nach wiederholten Sexismus-Vorwürfen den Chefposten räumen. Sein Nachfolger Dara Khosrowshahi peilt einen Börsengang für 2019 an. Quelle: WSJ Billion Dollar Club, März 2018

Spotify hat für seinen Börsengang den ungewöhnlichen Weg der Direktplatzierung gewählt. Dabei werden Anteile in Aktien umgewandelt, ohne frisches Kapital einzusammeln. Basierend auf der jüngsten Finanzierungsrunde wird Spotify mit rund 19 Milliarden Dollar bewertet.