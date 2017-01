Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Bertelsmann will Künstlern den Weltmarkt öffnen

„BBR Music Group ist ein phänomenal erfolgreiches Unternehmen, dessen Philosophie und Verpflichtung gegenüber seinen Künstlern perfekt zur neuen BMG passen“, sagte BMG-Chef Hartwig Masuch. Die Kombination aus BBR und BMG eröffne den Künstlern und Songwritern in Nashville einen neuen Weg in den weltweiten Markt. „Wir werden die Alternative bieten, nach der so viele Künstler suchen.“

Label-Gründer Brown zeigte sich nach der Verkündigung der Übernahme emotional. „Seit 2001 sind viele größere Labels an mich herangetreten und wollten uns kaufen. Für mich waren immer meine Künstler, meine Mitarbeiter und meine Songwriter am wichtigsten. Sie sind meine Familie“, meinte er. „Nachdem ich mich mit Hartwig und Zach getroffen hatte, wusste ich, dass ich die richtigen Partner gefunden hatte, um sicherzugehen, dass meine Familie zusammen bleiben und das Erbe der BBR Music Group erhalten bleiben kann.“ Nach Browns Worten war BBR eines der allerersten Indie-Labels überhaupt, die den Durchbruch in der Country-Musik geschafft haben.

Bertelsmann hatte BMG nach dem Rückzug aus dem traditionellen Musikgeschäft 2008 mit einem auf das digitale Zeitalter ausgerichteten Geschäftsansatz neu gegründet. Da die viele Menschen ihre Musik heutzutage streamen, also ausleihen, und nicht mehr physisch besitzen wollen, hat sich BMG vom klassischen Tonträgergeschäft verabschiedet. BMG ist heute ein Musikrechteunternehmen mit einem Jahresumsatz von rund 360 Millionen Euro. Die Firma ist die Nummer vier im Musikrechtemarkt.

Im Hause Bertelsmann ist die Freude groß, dass sich BBR für ein deutsches Unternehmen entschieden hat. Und mit Sänger Jason Aldean hat BMG einen starken Umsatzbringer mit eingekauft: mehr als 14 Millionen Alben, einschließlich 18 Nummer-Eins-Country-Singles und sieben einfach oder mehrfach mit Platin ausgezeichneten Alben. An diese Bilanz will man anknüpfen.