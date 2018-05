Nach Facebook-Datenskandal Datenanalyse-Firma Cambridge Analytica ist insolvent

Die Datenanalyse-Firma Cambridge Analytica und die britische Dachgesellschaft stellen Insolvenzantrag. Das Unternehmen geriet im Zuge des Facebook-Datenskandals in die Schlagzeilen.

Busse fahren vor dem Hauptsitz der Datenanalyse-Firma Cambridge Analytica vorbei. (Foto: dpa) Cambridge Analytica

Düsseldorf, New YorkCambridge Analytica, die Datenanalyse-Firma im Mittelpunkt des aktuellen Datenskandals um Facebook, sowie die britische Dachgesellschaft SCL Elections haben am Mittwoch Anträge auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Großbritannien gestellt. Crowe Whitehill soll als Insolvenzverwalter eingesetzt werden. Der Betrieb wird mit sofortiger Wirkung eingestellt, heißt es in einer Mitteilung. Zuvor hatte das „Wall Street Journal“ über eine Einstellung des Betriebs berichtet.

Darüber hinaus sollen in Kürze am Insolvenzgericht in New York Parallelkonkursverfahren für die US-amerikanischen Tochtergesellschaften eingeleitet werden.

Cambridge Analytica hatte von einem Cambridge-Professor Daten von Millionen Facebook-Nutzern erhalten, die er über eine Umfragen-App gesammelt hatte. Dabei hatten nur einige Hunderttausend Nutzer an der Umfrage teilgenommen. Der Rest waren einige Informationen über ihre Facebook-Freunde, zu denen die App nach damaliger Funktionsweise des Online-Netzwerks auch Zugang hatte.

Facebook machte diese Schnittstellen bereits 2014 dicht und betont, dass die Weitergabe der Daten durch den Professor ein „Vertrauensbruch“ gewesen sei. Dennoch stürzte der Fall auch Facebook in eine Krise.

Cambridge Analytica beurlaubte im Zuge des Skandals Firmenchef Alexander Nix. Die Firma hatte auch für das Wahlkampfteam von Donald Trump gearbeitet.

Das Unternehmen bezeichnet die Vorwürfe im Zuge des Datenskandals weiterhin als „unbegründet“, wie es in einer aktuellen Mitteilung heißt. Dennoch sei eine unabhängige Untersuchung der Vorwürfe in die Wege geleitet worden. Cambridge Analytica hat den Bericht des Anwalts Julian Malins ebenfalls am Mittwoch auf seiner Webseite veröffentlicht. Darin heißt es, dass die Vorwürfe nicht „durch Fakten bestätigt“ werden könnten.

Trotz des „ethischen und rechtmäßigen“ Handelns des Unternehmens habe die negative Medienberichterstattung praktisch alle Kunden abgeschreckt, so dass es nicht länger praktikabel sei, das Geschäft weiterzubetreiben.

Cambridge Analytica beabsichtige „trotz der prekären Finanzlage des Unternehmens, seinen Verpflichtungen gegenüber seinen Mitarbeitern in Bezug auf Kündigungsfristen, Abfindungsfristen und Abfindungsansprüche in vollem Umfang nachzukommen“.

