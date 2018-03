 Nach Veto von Trump: Broadcom zieht 117 Milliarden Dollar schwere Offerte für Qualcomm zurück

US-Präsident Trump verbot Chiphersteller Broadcom, den US-Konkurrenten Qualcomm zu übernehmen. Dieser zieht nun sein Angebot zurück.

Trotzdem will der Chip-Hersteller seinen Unternehmenssitz in die USA verlegen. (Foto: Reuters) Broadcom

New YorkNach dem Veto von US-Präsident Donald Trump zieht der Chipkonzern Broadcom sein Gebot für den Rivalen Qualcomm zurück. Wie der in Singapur ansässige Halbleiterhersteller am Mittwoch weiter mitteilte, hält er aber an den Plänen fest, seinen Firmensitz in die Vereinigten Staaten zu verlegen.

Insidern zufolge hofft Broadcom darauf, so in Zukunft leichter US-Unternehmen kaufen zu können. In der Chipbranche rollt seit geraumer Zeit eine Übernahmewelle, weil Forschung und Entwicklung immer teurer werden.

Trump hatte Broadcom am Montag den 117 Milliarden Dollar schweren Kauf von Qualcomm verboten, weil er die nationale Sicherheit gefährdet sah. Die Regierung befürchtete laut einem Mitarbeiter im Weißen Haus, dass die USA bei der Entwicklung zukunftsweisender Mobilfunktechnologie ins Hintertreffen geraten könnte.