Analysten glauben an Apples Durchbruch

Noch profitiert Apple aber vergleichsweise wenig. Das Unternehmen hängt deutlich hinter dem größten Konkurrenten Samsung. Der Marktanteil der Amerikaner liegt laut der Analysefirma Counterpoint Research bei rund zwei Prozent, Samsung dominiert dagegen ein Fünftel des Marktes. Allerdings ist dieser Vergleich nicht ganz fair: Der durchschnittliche Smartphone-Preis in Indien liegt bei rund 150 US-Dollar. Im Premium-Segment, zu dem Counterpoint Geräte ab 450 US-Dollar zählt, ist Apple Spitzenreiter. Zudem konnte Apple die Verkäufe in Indien zuletzt deutlich steigern.

Dennoch sehen Analysten vor allem im hohen Preis ein Hindernis für einen echten Durchbruch der Amerikaner. Zumal iPhones in Indien noch einmal deutlich teurer sind als in den USA. Ein iPhone 7 kostet in Amerika rund 650 Dollar. Wegen Einfuhrzöllen liegt der Preis in Indien dagegen bei umgerechnet bei 900 US-Dollar. In sozialen Medien scherzen Inder immer wieder darüber, ihre Niere für ein iPhone verkaufen zu wollen. „Apple muss den Preis weiter herunterbringen, um eine breitere Masse zu erreichen”, sagte jüngst Mark Hung, Vize-Präsident beim Marktforschungsunternehmen Gartner in einem TV-Interview.

Zumal Apple seine Premium-Strategie in Indien bisher nur bedingt ausspielen kann. Weil Apple zu wenig Produkte lokal bezieht, gestatten die indischen Behörden dem Unternehmen nicht, eigene Läden zu eröffnen. Stattdessen ist Apple auf Online-Verkäufe oder auf im Vergleich zu Apple-Stores eher ramschige Straßenläden angewiesen – und ohne die Luxus-Atmosphäre lassen sich hohe Preise noch schwieriger rechtfertigen.

Nun mit einer Produktion im Land zu beginnen, dürfte bei der Eröffnung eigener Läden helfen. Gleichzeitig hat Apple laut indischen Medien auch saftige Bedingungen gestellt: darunter beispielsweise eine 15-jährige Steuerbefreiung sowie Zollfreiheit für Produktteile. Wie weit Indien den Amerikanern nun entgegen kommt, ist nicht bekannt.

Die Beamten dürften aber nicht abgeneigt gewesen sein: Für Indien hat eine iPhone-Produktion in der Heimat auch einen hohen symbolischen Wert: Sie würde einen Erfolg der aufwendigen „Make in India”-Kampagne des Regierungschefs Modi signalisieren. Der will Indien zur neuen Werkbank der Welt machen.

Zumindest im boomenden Smartphone-Markt ist es Modi bereits gelungen, eine kleine Industrie aufzubauen. Zu seinem Amtsantritt 2014 gab es nur zwei Smartphone-Fabriken im Land. Mittlerweile sind es bereits um die 50. Allerdings werden die Telefone in der Regel dort nur zusammengeschraubt, viele Einzelteile kommen weiterhin aus China – das dürfte auch beim iPhone zunächst nicht anders sein.