SAP-Chef Bill McDermott Die neue Lösung biete SAP große Chancen bei Mittelständlern, ist der Amerikaner überzeugt. (Foto: Reuters)

DüsseldorfIm Geschäftsbericht bezeichnet sich SAP als „DAS Cloud-Unternehmen“. Der deutsche Softwarekonzern hat in den vergangenen Jahren Milliarden von Euro investiert, um seine Dienste aus der Datenwolke auszubauen. Was die Selbstdarstellung mit Großbuchstaben allerdings nicht so deutlich sagt: Bislang stammt der größte Teil des Zukunftsgeschäfts aus Zukäufen – das Kerngeschäft mit Software zur Unternehmenssteuerung trägt dazu kaum etwas bei.

Das soll sich nun ändern: Am Donnerstag stellte SAP auf dem Kapitalmarkttag in New York Neuerungen für das Programmpaket S4/Hana vor, die es ermöglichen, die Software vollständig in der Cloud laufen zu lassen. Kunden sollen von regelmäßigen Updates und Künstlicher Intelligenz profitieren. Vorstandssprecher Bill McDermott stellte den anwesenden Analysten gute Geschäfte in Aussicht: „S4/Hana is the enchilada“, sagte er in seinem üblichen Überschwang. Sinngemäß: Ganz großes Tennis.

S/4 Hana ist die neue Version eines komplexen Programmpakets, mit dem Organisationen ihre Abläufe und Finanzen steuern können – Experten sprechen von Enterprise Resource Planning (ERP). Den Vorgänger R3 nutzen weltweit zehntausende Organisationen, für S4 hat SAP seit der Einführung 2015 nach eigenen Angaben knapp 6.000 Unternehmen gewinnen können. Die stark standardisierte Cloud-Version – Experten sprechen von Public Cloud –, nutzen bislang jedoch nur einige Pilotkunden.

Vor- und Nachteile des Cloud Computing Kosten Wenn ein Unternehmen seine Kundendatenbank nicht im eigenen Rechenzentrum pflegt, sondern einen Online-Dienst wie Salesforce.com nutzt, spart es sich Investitionen in die Infrastruktur. Die Abrechnung erfolgt außerdem zumeist gestaffelt, zum Beispiel nach Nutzerzahl oder Speicherverbrauch. Geschäftskunden erhoffen sich dadurch Kosteneinsparungen.

Skalierbarkeit Wer Speicherplatz im Netz mietet, kann flexibel auf die Nachfrage reagieren und den Bedarf unkompliziert und schnell erhöhen oder versenken. Wenn beispielsweise ein Startup rasant wächst, fährt es einfach die Kapazitäten hoch. Somit fallen auch niedrige Fixkosten an.

Einfachheit Die Installation auf den eigenen Rechnern entfällt. Damit lässt sich ein neues System äußerst schnell einführen. Auch die Updates bereiten keine Probleme mehr, somit sinkt der Administrationsaufwand. Allerdings lassen sich die Cloud-Dienste in der Regel auch nicht so individuell konfigurieren.

Ortsunabhängigkeit Zur Nutzung der Cloud-Dienste benötigen Mitarbeiter lediglich einen Internetanschluss – unabhängig von ihrem Aufenthaltsort und dem Gerät, das sie nutzen.

Sicherheit Die Daten-Dienstleister werben damit, dass sie sich intensiver mit der IT-Sicherheit beschäftigen als einzelne Nutzer oder Unternehmen. Allerdings sind die Rechenzentren der Cloud-Anbieter aufgrund der große Datenmenge auch ein attraktives Ziel für Angreifer von Hackern. Auch Geheimdienste zeigen großes Interesse. Zudem ist von außen schwer nachzuvollziehen, ob der Anbieter die Daten ausreichend vor den eigenen Mitarbeitern schützt. Die Auslagerung bedeutet somit einen Kontrollverlust.

Abhängigkeit Viele Unternehmen sind von ihrem Dienstleister abhängig, weil sie nicht ohne weiteres zu einem anderen Anbieter wechseln können. Das liegt etwa daran, dass sie ihre Systeme aufwendig an die Schnittstellen anpassen müssen. Auch Nutzer haben oft Schwierigkeit, wenn sie mit ihren Daten den Anbieter wechseln wollen. Eine weitere Frage: Was ist, wenn der Betreiber eines Dienstes pleite geht? Erst wenn es Standards gibt, die den Wechsel von einem zum anderen Dienstleister ermöglichen, sinkt die Abhängigkeit.

Die neuen Funktionen sollen mehr Kunden vom Cloud-Angebot überzeugen. So lassen sich damit Geschäftsprozesse in Echtzeit abbilden – das soll dem Management Entscheidungen erleichtern. Andere Cloud-Lösungen des Konzerns werden nahtlos integriert, etwa die Beschaffungsplattform Ariba und die Personalmanagementlösung Success Factors – das ist eine Voraussetzung für die Automatisierung von Abläufen.

Zudem kündigte SAP an, in vierteljährlichen Updates neue Funktionen auszuliefern. Dabei soll auch Künstliche Intelligenz eine wichtige Rolle spielen. Details nannte der Konzern zunächst nicht, bekannt ist aber beispielsweise ein Projekt, bei dem eingehende Rechnungen automatisch mit ausstehenden Posten abgeglichen werden, auch dann, wenn die Daten nicht übereinstimmen.

Die neue Version werde das Geschäft mit kleinen und mittleren Unternehmen ankurbeln, betonte SAP-Chef McDermott. Aufgrund der Standardisierung handelt es sich um ein Massengeschäft. Der Konzern beliefert traditionell große Konzerne, die neue Software zielt auf Organisationen ab einer Größe von rund 1.500 Mitarbeitern. Für kleinere Firmen gibt es die Lösung Business By Design. Lange stand der Mittelstand bei SAP nicht im Fokus, inzwischen kümmert sich aber Vorstand Steve Singh mit einer dedizierten Organisation um diese Kundengruppe.

Mit den neuen Programmversionen reagiert SAP auf einen Paradigmenwechsel. Immer mehr Firmen nutzen IT aus der Cloud – sie beziehen Programme, Speicherplatz oder Rechenleistung aus den Rechenzentren von Dienstleistern, der sprichwörtlichen Datenwolke. Zu den Vorteilen zählen die schnelle Einführung und die hohe Kostentransparenz.

Das gilt auch für die Unternehmenssteuerung. Nach einer Studie des Marktforschers IDC werden 2020 bereits 40 Prozent aller großen Organisationen 60 Prozent ihrer ERP-Syteme in der Cloud laufen lassen. Und Gartner prognostiziert, dass der Umsatz von 35 Milliarden Dollar in diesem Jahr bis 2021 und durchschnittlich 9 Prozent pro Jahr wachsen wird. Etliche Konkurrenten bieten bereits entsprechende Produkte an, neben Konzernen wie Oracle und Microsoft auch zahlreiche Start-ups mit Speziallösungen – SAP schließt nun die Lücke.