Neueröffnung in Riad Saudi-Arabien bekommt erstes Kino seit Jahrzehnten

Die gesellschaftliche Öffnung in Saudi-Arabien geht voran: Erstmals seit Jahrzehnten soll ein Kino eröffnet werden. Den Zuschlag erhielt ein US-Betreibergigant.

Die Vergabe von Kinolizenzen fügt sich in Bemühungen von Kronprinz Mohammed bin Salman um eine Öffnung der erzkonservativen Gesellschaft ein. (Foto: Reuters) Saudisches Kino

RiadSaudi-Arabien hat eigenen Angaben zufolge die erste Kinolizenz seit 35 Jahren vergeben. Diese ging an die weltweit operierende US-Firma AMC, die am 18. April ihr erstes Kino in der saudischen Hauptstadt Riad eröffnen soll, wie das Regierungszentrum für Internationale Kommunikation CIC am Mittwoch mitteilte. Laut CIC will Saudi-Arabien bis 2030 über fast 350 Kinos verfügen.

Das Projekt ist Teil des umfassenden Wirtschaftsumbaus in Saudi-Arabien, der „Vision 2030“. Mit ihr will sich das Königreich unabhängiger von den Einnahmen aus den staatlichen Ölvorkommen machen. Es geht aber auch um eine Modernisierung des Landes.

Erst im Dezember hatte die saudische Regierung mitgeteilt, erstmals seit mehr als 35 Jahren wieder öffentliche Kinos erlauben zu wollen. Diese hatte die Führung des islamisch-konservativen Königreichs Anfang der 1980er Jahre im Zuge einer konservativeren Politik verboten. Bis heute sehen konservative Saudis in jeder Art von Vergnügung einen Frevel.