Angriff auf die Klassenzimmer

Als großes Plus steht der Blockbuster Minecraft auf der Habenseite. Das enorm erfolgreiche Spiel, von Microsoft für 2,5 Milliarden Dollar gekauft, wird zu einer Art Computerschule ausgebaut. Schüler lernen mit Windows 10S und Minecraft wie sie für dieses Spiel eigene Welten programmieren können.

Der Angriff auf die Klassenräume kommt nicht ohne Grund. Microsoft beherrschte vor der Jahrtausendwende die Schulen nach Belieben, doch das ist lange vorbei. Erst kam das iPad und dann Google. Sundar Pichai, Chef des Suchmaschinenriesen, fasste vergangene Woche Nadellas ganzes Dilemma in wenigen Worten zusammen: „Wir haben weiterhin ein enormes Momentum im Erziehungsbereich.“ Dank ihrer einfachen Bedienung führten Googles Geräte die Industrie an, so Pichai.

Der Google-Chef meint damit Chromebooks, Laptops mit dem Google-Betriebssystem Chrome, das im Grunde genommen nur ein Webbrowser mit einigen Zusatzfunktionen ist. Google wollte damit den Laptop-Markt in Unternehmen aufrollen, was aber nie gelang. Doch in Schulen erwiesen sich die Geräte mit Preisen um 200 Dollar als unglaublicher Erfolgsschlager.

Zuerst booteten Chromebooks die iPads in den Klassenzimmern aus, dann waren die letzten Windows-PCs an der Reihe. Laut Pichai nutzen rund 70 Millionen Menschen Googles Bildungssoftware G Suite und 20 Millionen Lehrer und Schüler haben Chromebooks in Betrieb. Die Marktforscher von Futuresource schätzen Googles Marktanteil im amerikanischen K-12-Markt, also Schulen unterhalb des Colleges, auf 58 Prozent.

Microsofts Problem: Kinder wie die 16-jährige Julisa von der Oakland High wachsen nicht mehr mit Microsoft Office, Word oder Powerpoint auf. Sie nutzen Gmail, Google Docs oder Calendar. Die Bewertungen ihrer Schulprojekte ruft sie Zuhause über den Web-Browser ihres privaten Chromebooks ab. Den alten Toshiba-Laptop hat schon lange niemand mehr hochgefahren.

Das Leben spielt sich ab zwischen iPhone und Chromebook. Wenn Microsoft eine Chance hat, sich da hineinzudrängen, dann nur noch mit einem gut durchdachten Produkt. 3D und Mixed Reality, das könnte so etwas sein.