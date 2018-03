Post in sozialem Netzwerk Facebook-Chef Zuckerberg bricht sein Schweigen in der Datenaffäre

In der Datenaffäre ist der Druck auf Facebook-Chef Mark Zuckerberg täglich gestiegen. Nun bezieht er erstmals öffentlich Position.

Auf Facebook hat der Gründer des sozialen Netzwerks nun erstmals öffentlich Position zur Datenaffäre bezogen. (Foto: AP) Mark Zuckerberg

DüsseldorfFacebook-CEO Mark Zuckerberg bricht sein Schweigen in der Datenaffäre: „Es ist unsere Verantwortung, eure Daten zu schützen“, schreibt er in dem sozialen Netzwerk an die Gemeinschaft. „Und wenn wir dazu nicht in der Lage sind, dann haben wir es nicht verdient, euch zu dienen.“ Die Aktie des Konzerns notierte nach dem Zuckerberg-Statement knapp im Plus.

Am Wochenende war bekannt geworden, dass die Datenanalyse-Firma Cambridge Analytica sich unerlaubt Zugang zu Daten von mehr als 50 Millionen Facebook-Nutzern verschaffen konnte. Die Firma soll im US-Wahlkampf entscheidend dabei geholfen haben, mit als Werbung geschalteten, gezielten Botschaften bei Facebook Anhänger des heutigen US-Präsidenten Donald Trump zu mobilisieren und zugleich potenzielle Wähler der Gegenkandidatin Hillary Clinton vom Urnengang abzubringen.

Der Facebook-Gründer war in den vergangenen Tagen stark unter Druck geraten. Bisher hatten weder er noch die Nummer zwei des Konzerns, Sheryl Sandberg, in der Affäre eine öffentliche Erklärung abgegeben. Ranghohe Demokraten im US-Senat wollen ihn vorladen.

Auf Facebook kündigte Zuckerberg an, dass das soziale Netzwerk diejenigen Nutzer benachrichtigen werde, die von der Datenaffäre betroffen sind. Zudem würden alle Apps mit Zugriff auf Facebook untersucht – insbesondere diejenigen mit verdächtigen Aktivitäten. Der Zugriff für Entwickler soll künftig eingeschränkt werden.

Am Anfang des Nachrichtenfeeds will Facebook außerdem ein Tool einrichten, das den Nutzern anzeigt, welche Apps momentan Zugriff auf ihre Daten haben, und ihnen ermöglicht, Berechtigungen für die Anwendungen zu widerrufen.