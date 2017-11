 Pro Sieben Sat 1: Medienkonzern senkt Umsatzprognose

Pro Sieben Sat 1 Der Konzern senkt wegen schwachem Werbegeschäft seine Umsatzprognose. (Foto: dpa)

MünchenAngesichts des schwachen TV-Werbegeschäfts im bisherigen Jahresverlauf senkt Pro Sieben Sat 1 seine Erwartungen an das Gesamtjahr. Der Vorstand rechne nun lediglich mit einem Umsatzplus im mittleren einstelligen Prozentbereich, teilte der Fernsehkonzern am Mittwoch mit. Bisher hatte das Management ein Wachstum im mindestens hohen einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt. Das Betriebsergebnis (adjusted Ebitda) und der bereinigte Überschuss dürften jeweils „leicht“ steigen. Bisher hatte der Konzern einen Anstieg beider Gewinnzahlen ohne eine Größenordnung in Aussicht gestellt.