 Qualcomm: Apple verklagt Chiphersteller nun auch in China

Qualcomm in San Diego

San DiegoEine hohe Kartellstrafe in Südkorea belastet die Bilanz des US-Chipherstellers Qualcomm deutlich. Im abgelaufenen Geschäftsquartal hat sich der Gewinn mehr als halbiert auf 682 Millionen Dollar, wie das Management am Mittwochabend mitteilte. Es führte dies zurück auf eine Sonderbelastung von 868 Millionen Dollar im Zusammenhang mit dem Vorgehen der südkoreanischen Wettbewerbshüter. Diese hatten gegen Qualcomm die bislang höchste Kartellstrafe des Landes verhängt.

Juristischer Ärger steht dem Halbleiterkonzern auch durch eine milliardenschwere Schadenersatzklage von Apple bevor. Für den iPhone-Hersteller und dessen Rivalen Samsung ist Qualcomm ein wichtiger Zulieferer. Zudem verklagt Apple den Chipkonzern jetzt auch in China. In zwei Klagen fordert der iPhone-Konzern eine Milliarde Yuan, umgerechnet 135 Millionen Euro, an Schadenersatz, wie das Pekinger Gericht für Urheberrechtsfälle am Donnerstag bestätigte.

Nach einer ähnlichen Klage in den USA weitet Apple damit seinen Rechtsstreit mit Qualcomm wegen unfairen Wettbewerbs auf den größten Smartphone-Markt der Welt im Reich der Mitte aus. In China werden die meisten iPhones zusammengebaut.

Der Quartalsumsatz des Chipunternehmens stieg zwar um fast vier Prozent auf sechs Milliarden Dollar. Das ist aber weniger als von Analysten erwartet. Im nachbörslichen Handel gab die Qualcomm-Aktie nahezu drei Prozent nach.