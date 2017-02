Was steckt hinter dem Rückgang?

Was hat zu diesem Rückgang geführt, wenn sich die Uhr so gut verkauft wie nie? Hat das erneuerte Apple TV den Markttest gegen Googles TV-Stick Cast nicht bestanden? Ist es dem sterbenden iPod zu verdanken oder der verspäteten Einführung der Apple-Kopfhörer "Airpods"?

Zumindest was Apple TV angeht, gab Cook einen nebulösen Blick in die Zukunft. Man sei ganz am Anfang, erklärte er, habe mit Eigenproduktionen bei Apple Music "den Zeh ins Wasser gehalten" und daraus gelernt. Von da aus gehe es weiter und Apple werde "vom Wandel der Medienindustrie profitieren". Der werde sich dramatisch beschleunigen, wenn das "Kabel-TV auseinanderbrechen werde." Cook wettet auf einen Trend zum direkten Einzeleinkauf von TV-Sendern durch den Verbraucher anstelle von Pay-TV-Paketen, die bei Bündlern wie Comcast oder Time Warner Cable erstanden werden müssen.

Das wiederum könnte nicht nur den Verkauf der TV-Boxen stärken, sondern auch den Optimismus erklären, den Cook bei den Services, den Diensten wie App-Store, Apple Music und anderen Angeboten an den Tag legt. Mit einem Plus von 18 Prozent zum Vorjahr auf 7,17 Milliarden Dollar war die Sparte der Lichtblick des Quartals, was die Dynamik angeht.

Apple strotzt also weiter vor Kraft und hat mit einem Nettogewinn im Quartal von 17,9 Milliarden Dollar auch den nötigen langen Atem, um weiter den Wandel voranzutreiben. Denn so optimistisch die iPhone-Zahlen stimmen: Wer darauf gewartet hat, dass Apple ein neues Wachstumsfeld mit einer neuen Produktkategorie erschließt, der wurde am Dienstag wieder mal enttäuscht.