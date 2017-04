Glaube digital Das Handy ist nicht nur in der Kirche, sondern die Kirche auch auf dem Handy dabei – religiöse Apps machen es möglich. (Foto: Imago / Pacific Press Agency)

DüsseldorfAllabendlich ertönt ein leises Vibrieren, das die Aufmerksamkeit des Smartphone-Besitzers auf das Display lenkt. In einer Whatsapp-Gruppe ist eine neue Nachricht aufgetaucht. Es ist kein lustiges Partyfoto oder irgendeine mit Emoticons angereicherte Statusmeldung, sondern ein Aufruf zur Andacht. Denn jeden Abend verschickt das katholische Projekt „Einfach gemeinsam beten“ einen Impuls zum Beten – via Whatsapp in die regionalen Gebetskreise.

Die Initiative des bayerischen Jugendpfarrers Daniel Rietzler ist keinesfalls einzigartig. Überall auf der Welt gibt es Apps und Online-Dienstleistungen, die ihren Nutzern Halt und Trost versprechen. Seelsorge, Erziehung oder regelkonformes Leben laufen nicht mehr nur über Gemeinden und Priester, sondern auch über Whatsapp, Facebook oder eigens gegründete Apps.

Ob Christen, Juden oder Muslime: Jede Glaubensgemeinschaft gibt ihren Schäfchen das digitale Rüstzeug für ein gottesfürchtiges Dasein mit auf den Lebensweg. Dahinter fördern damit nicht nur die Seelsorge.

Welche Facebook-Dienste die Deutschen nutzen Mehr als „Gefällt mir” Facebook ist nicht nur eine Internetseite oder eine App. Das soziale Netzwerk wurde in den vergangenen Jahren kräftig erweitert. Die bekanntesten Teile sind der Facebook Messenger, Instagram und Whatsapp. Das Statistik-Portal Statista hat die Deutschen gefragt, welche Dienste und Produkte sie mindestens gelegentlich nutzen.

Facebook allgemein 72 Prozent nutzen das Social Media Portal. Dabei ist der Unterschied zwischen Männern (73 Prozent) und Frauen (71 Prozent) gering.

Facebook Messenger Den Facebook-Nachrichtendienst nutzen 43 Prozent der Befragten – Männer wie Frauen.

Instagram Den Online-Dienst Instagram zum Teilen von Fotos und Videos nutzen 26 Prozent der Männer und 22 Prozent der Frauen.

Whatsapp Den Instant-Messaging-Dienst, der seit dem Jahr 2014 zu Facebook gehört, wird 70 Prozent der Befragten genutzt. Mit 71 Prozent männlichen und 70 Prozent weiblichen Nutzern sind die Unterschiede bei den Geschlechtern gering.

Pfarrer Rietzler aus dem bayerischen Weißenhorn bekam die Idee auf dem Weltjugendtag 2016 in Krakau: „Viele junge Menschen haben mit darauf angesprochen, dass sie sich Hilfestellung für das persönliche Gebet wünschen und ihren Glauben mehr in den Alltag integrieren wollen.“ Ein befreundeter Pater hatte das Modell „Whatsapp-Gebetskreis“ bereits zu Weihnachten ausprobiert, gemeinsam mit ihm entwickelte Rietzler ein Konzept, das Anfang Januar startete. In verschiedenen Regionalgruppen kamen zu Anfang rund 1.000 Jugendliche zusammen. Mittlerweile zählt die Runde über 2.500 Jugendliche in über 130 regionalen Gruppen – in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz: „Wir haben mittlerweile sogar eine Gruppe in Rom“, erzählt Rietzler. Verschiedene Initiativen und Personen im Bistum Augsburg, besonders auch Weihbischof Florian Wörner seien tatkräftige Unterstützer geworden, so Rietzler.

Jeden Abend schickt die Initiative einen sogenannten Audioimpuls, der für das morgendliche Gebet anregen soll. Für die Morgenandacht hat das Projekt eine feste Gebetsvorlage herausgegeben, für das etwa 12 Minuten veranschlagt sind. Die Impulse bewegen sich jede Woche unter einem anderen Motto und werden nicht nur von Priestern verschickt, sondern auch von Ordensschwestern oder etwa jungen Gläubigen – auch eine katholische Psychotherapeutin war schon unter den Impulsgebern, erzählt Rietzler: „Das soll zeigen, dass eben nicht nur Priester die Kirche sind, sondern jeder etwas beitragen kann.“ In der Karwoche bis Ostersonntag kommen die Impulse vom Weihbischof Florian Wörner persönlich.

Der Rückgriff auf soziale Netzwerke ist nicht neu, aber immer mehr Kirchen und Gemeinden entdecken diese digitale Welt für ihre Mitglieder. Gebetsaufrufe via Twitter, Internet-Beichte oder Apps, die über das Gemeindeleben informieren. Was in Deutschland noch als Nische bezeichnet werden kann, ist in den USA längst ein Trend, bestätigt Heidi Campbell, Religions- und Kommunikationswissenschaftlerin an der A&M University in Texas: „Die Beliebtheit der Apps steigt.“

Die zunehmende „Mobilisierung“ des Internets durch Smartphones bedeute, dass auch Kirchen und religiöse Gruppen Möglichkeiten geben wollen, damit Menschen ihren Glauben 24 Stunden und sieben Tage die Woche ausleben können. Eine App mit direkter Verbindung nach Oben, wenn man so will.