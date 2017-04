Gebete, die 193 Jahre lang sind

In den USA gibt es eine Reihe von populären Apps, die religiöse Inhalte bieten. Schon 2015 sprach das Tech-Portal „TheVerge“ von einem Boom. Da gibt es zum Beispiel die App „Praywithme“, mit deren Hilfe sich Gläubige online zum Gebet treffen und vernetzen können. Laut eigenen Angaben hat die App Nutzer aus 194 Ländern, rechnet man die Dauer aller abgegebenen Gebete zusammen, komme „Praywithme“ auf 193 Jahre.

Oder Neil Ahlsten, der Google verlassen hat, um 2014 die App „Abide“ auf den Markt zu bringen. Nutzer sollen mit ihr christliche Lebenshilfe, Anleitung zur Meditation und Orientierung finden: Eigenen Angaben zufolge hilft sie inzwischen rund vier Millionen Menschen in 210 Ländern weltweit bei Depression, Ängsten oder Alltagsproblemen. Zudem sei die App rund ein Jahr lang unter den Top-10-Apps im iTunes-Store unter dem Suchbegriff „Depression“ gelaufen.

Und nicht nur in den USA gibt es solche Anwendungen: In Deutschland bietet zum Beispiel die App „Praybox“ Jugendlichen die Möglichkeit zum gemeinsame Beten. Dahinter steckt der SCM Bundes-Verlag, der unter anderem auch die Homepage „Amen.de“ betreibt. Dort können Anliegen anonym veröffentlicht werden, für die dann die anderen Nutzer beten können. Seit 2013 kamen auf diese Weise 51.911 Anliegen, 1.829.267 Gebete und 4.163 Beter zusammen, teilt „Amen.de“ mit.

Doch warum das alles? Mara Einstein, Marketing-Professorin am New Yorker Queens College und Autorin des Buches „Brands of Faith: Marketing Religion in a Commercial Age“, meint: „Je mehr Menschen mit einer Organisation interagieren, desto schwerer fällt es ihnen, sie zu verlassen.“ Marken würden genauso verfahren. Und Einstein sieht noch einen weiteren Aspekt, der an die Welt des Marketings erinnert: „Eine App erinnert einen konstant an die Organisation.“

Dabei handelt es sich auch um ein beliebtes Mittel in der Markenführung: „Ein gutes Beispiel ist Facebook. Es gab eigentlich keinen Grund eine extra Messenger-App zu entwickeln“, meint Einstein. Es sei lediglich darum gegangen, mehr Raum für die Marke auf dem Smartphone zu gewinnen und dadurch die Aufmerksamkeit zu steigern. Der Fokus vieler Apps liege auf dem Bildungsaspekt, ergänzt Kommunikationswissenschaftlerin Campbell: „Oder um den Menschen dabei zu helfen, einen religiösen Lebenswandel zu führen.“

Und das haben nicht nur Christen für sich entdeckt. Apps, wie etwa „Is it kosher?“ oder „kosCHer-app“, erlauben es Juden, Lebensmittel mit den Speisegesetzen ihres Glaubens abzugleichen. Produkte werden per Barcode eingescannt und mit einer Datenbank abgeglichen, die koschere Nahrung auflistet und kennzeichnet. „Is it kosher?“ sammelt derartige Informationen aus über 20 Ländern weltweit. Apps wie „Halalcheck“ bieten ein ähnliches Angebot für Muslime.