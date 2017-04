Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Partnersuche per Religions-App

Durch die Nutzung von neuen Medien steigt die Erreichbarkeit, meint Religionswissenschaftlerin Nicole Bauer von der Universität Heidelberg: „Religiöse Gruppen können so Menschen erreichen, die vorher vielleicht gar nicht viel Kontakt mit den Angeboten hatten.“ Die Hürden für ein religiöses Leben seien dadurch geringer geworden: „Die Praktiken werden dadurch geändert und vereinfacht – es braucht jetzt zum Beispiel keinen 'heiligen Ort' mehr, um beispielsweise ins Gebet zu kommen.“ So werde es für Gläubige auch leichter diese Praktiken in den Alltag zu integrieren. Apps erleichtern das Leben eben nicht nur beim Einkaufen oder der Navigation.

Und nicht nur bei der Einhaltung von Speisevorschriften hilft die Digitalisierung: Auch bei der Partnerwahl gibt es technische Unterstützung. In Deutschland treffen sich Christen zum Beispiel bei „himmlischplaudern.de“. In Großbritannien nutzen manche junge Muslime inzwischen die Dating-App „Mutzmatch“.

Shahzad Younas hat die Dating-Seite gegründet, um praktizierenden Muslimen bei der Partnersuche zu helfen. Dort können Nutzer ihre Suche zum Beispiel auch nach Herkunft filtern. „Vielleicht bist du ein britischer Pakistaner, der nur andere Pakistaner sucht, oder nur schiitische oder sunnitische Muslime“, erklärt der Gründer. „Wir hatten auch schon relativ viele, die jemanden aus dem Ausland geheiratet haben, statt nur in ihrer eigenen Region zu suchen.“

Nutzer können beispielsweise auch ihr Profilbild solange verstecken, bis sie es für schicklich halten, es dem anderen zu zeigen. Damit sich alle anständig verhalten, gibt es auch eine Funktion, die es Dritten erlaubt, eine Online-Unterhaltung zu überwachen. In Zeiten der Digitalisierung findet jeder der will, ein kleinen bisschen Heil an einem ganz ungewohntem Ort: dem Smartphone.