Die dunkle Seite des Netzes

Aber das sei vielschichtiger: Es finge an bei objektivem Journalismus, ginge über meinungsgetriebene Inhalte, so York: „Und bei den Fake-News geht es von staatlicher Propaganda bis hin zu Seiten, die mit Klicks ihr Geld verdienen.“ Jeder Teil des Spektrums brauche eine eigene Herangehensweise und es sei nicht immer einfach zu sagen, was wahr oder falsch sei. Sie debattierte mit Google-Manager Nicklas Lundblad über die Einsatzmöglichkeiten von Technologie gegen die dunklen Seiten des Netzes. Für York brauche es weiter Menschen, die darüber entscheiden, was wahr und was falsch sei. Ein Algorithmus könne das nicht allein.

Um Algorithmen ging es auch an anderer Stelle: Der Jura-Professor Frank Pasquale von der Universität Maryland forderte von Konzernen wie Facebook und Google mehr Transparenz und Mitgestaltungsmöglichkeit: „Bring your own algorithm, so we bring your own booze.“ So solle man zum Beispiel dem Facebook-Algorithmus sagen können: Das sind die Zeitungen oder Menschen, von denen ich jeden Post sehen will. Schützenhilfe bekamen Forderungen wie diese von Bundesinnenminister Thomas de Mazière, der im netzpolitischen Dialog mit Chaos-Computer-Club-Sprecherin Constanze Kurz und Republica-Gründer Markus Beckedahl sagte, dass Algorithmen niemals neutral seien. Ihre Entscheidungsprozesse würden von Schöpfern und Anwendern für ein bestimmtes Ziel geschaffen, so der Innenminister. Das sei eine politische Entscheidung: „Wie viel Freiheit wollen wir den Algorithmen überlassen?“

Mark Surman, Chef der Mozilla Foundation, forderte: „Wir müssen das Internet endlich wie einen normalen Bereich verstehen, in dem es Regeln und Gesetze geben muss.“ Er blickt zurück: „In den 1960er-Jahren hat sich niemand Gedanken um die Umwelt gemacht – wir haben Straßen, Fabriken gebaut und es gab jede Menge wirtschaftliches Wachstum, aber wir haben nicht daran gedacht, dass wir uns selbst und den Planeten dadurch in Gefahr bringen.“ Die drohe zum Beispiel, wenn Botnetze und Hacker zusammenkämen und unsichere vernetzte Geräte überall auf der Welt als Waffe missbräuchten: „Wenn wir Sicherheit als wichtig für unsere Wirtschaft verstehen, dann werden Unternehmen, Bürger und Regierungen handeln und wir können dieser digitalen Sicherheitskrise begegnen.“

So wie damals in den 1960er-Jahren beginne ein Umdenken, meint Surman: „Die Gesundheit des Internets heute, ist die Umwelt der 1960er-Jahre.“ Es sei an der Zeit darüber nachzudenken, welche Art von Wirtschaft und Demokratie wir schaffen wollten. Und was das ethische und verantwortungsvolle Rahmenwerk wäre, damit unsere digitale Umwelt gesund werden könne.

Bei aller Hatespeech, Fake-News und Algorithmen: Die Republica war noch viel mehr. Es ging um Liebe in digitalen Zeiten, virtuelle Realität, Gehirnmessung oder die Digitalisierung der Tiefseeforschung. Wer also genug hatte, fand genug Ablenkung. Doch was bleibt am Ende? Zu Beginn der Republica mahnte Friedenspreisträgerin Carolin Emcke davor, nicht nur sich selbst zu sehen, sonst gäbe es ein „neolibertäres Spektakel“. Oder wie auf einem Plakat in einer Halle zu lesen war: „Nur in geschlossenen Räumen entsteht Schimmel“. Anreize genug hat es gegeben. Vielleicht wird es bald dann auch wieder kuschelig.