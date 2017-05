Intransparenz darüber, wie Daten genutzt werden

Auch das Thema Algorithmen steht auf der Agenda: Am Montag beschäftigen sich gleich zwei Beiträge damit. So wollen Vladan Joler und Djordje Krivokapic von der Share Foundation in ihrem Vortrag „Mapping the Facebook Algorithm Empire“ aufzeigen, wie das soziale Netzwerk die Daten des News Feeds nutzt. Mithilfe einer Karte soll dargestellt werden, wie Aktivitäten auf der Plattform aufgezeichnet, ausgewertet und beeinflusst werden.

Auch Frank Pasquale beschäftigt sich am Montag mit Algorithmen: Der Jura-Professor aus den Vereinigten Staaten kritisiert schon lange die völlige Intransparenz darüber, wie Daten genutzt und miteinander für geschäftliche Interessen verknüpft werden. Für Pasquale ist klar: Firmen wie Facebook und Google hätten die Entscheidungen, die im Management von Fernsehsendern oder von Redaktionen bei Zeitungen getroffen werden, größtenteils automatisiert. So die Ankündigung für seinen Vortrag: „The Automated Public Sphere“.

Welche Bedeutung die Republica mittlerweile auch für die Politik hat, zeigt die Anzahl der hochrangigen deutschen Politiker, die sich angekündigt haben: Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries will sich am Montag mit Gründern über die deutsche Start-up-Szene austauschen.

Arbeitsministerin Andre Nahles diskutiert am Dienstag, ob das bedingungslose Grundeinkommen eine Antwort auf den digitalen Wandel sein kann. Grundlage dafür ist auch das Weißbuch „Arbeiten 4.0“: Konkrete Vorschläge, wie die Zukunft der Arbeit aussehen kann und wie Menschen bei den bevorstehenden Umbrüchen stärker unterstützt werden können. Innenminister Thomas de Maizière soll am Mittwoch am netzpolitischen Dialog teilnehmen.