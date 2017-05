Sollen Algorithmen über Leben und Tod entscheiden?

Die Zukunft sieht Pasquale zufolge dann auch nicht besonders heiter aus. Heute gingen Ärzte noch zu den Angehörigen von schwerkranken Patienten und informierten über dessen Überlebenschancen, um über lebensverlängernde Maßnahmen zu entscheiden. Das könnte sich ändern, sagt Pasquale: „Werden wir einen Algorithmus darüber entscheiden lassen, welches Leben verlängert werden soll und welches nicht? Oder ob jemand ins College gehen kann? Das ist vorstellbar in der Zukunft.“ In den Vereinigten Staaten könnten Algorithmen diese Aufgaben übernehmen – in Europa gäben Gesetze Menschen zumindest die Möglichkeit, manche Entscheidungen des Algorithmus nachzuvollziehen.

Dass Pasquale ein dystopisches Zukunftsszenario entwirft, kann man ihm nicht vorwerfen: Er hat erforscht, wie Google für rassistische Zwecke manipuliert werden kann. So kann zum Beispiel eine Gruppe tausende Male von unterschiedlichen IP-Adressen aus rassistische Fragen über Minderheiten stellen und so automatisch die Autovervollständigungsfunktion manipulieren. Ein anderer Weg sei die Arbeit mit Bots, um rassistische oder sexistische Inhalte in der Suchfunktion zu manipulieren.

Am Anfang habe Google gesagt, dass es demokratisch sei, das Internet zu organisieren, meint Pasquale: „Jeder Link eine Stimme. Aber das war immer schon ungenau.“ Schließlich zählten manche Links mehr als andere: „Zudem ist es vielen Menschen egal. Sie haben vielleicht eine Stimme, aber sie ist eine Stimme in einer Wahl, von der 90 Prozent der Wahlberechtigten keine Ahnung haben. Sie haben noch nicht einmal gewählt. Es ist also sehr leicht, dieses System zu manipulieren.“

Doch was hilft? Der Schweizer Kultur- und Medienwissenschaftler Felix Stalder ist der Ansicht, dass man Algorithmen nicht unbedingt lesen können muss, um sie zu regulieren. Aber man sollte seine Grenzen kennen. Pasquale hingegen fordert mehr Transparenz und die Rückkehr zur Einfachheit: Es reiche zum Beispiel völlig aus, die Zahlungshistorie zu bewerten, anstelle Postleitzahlen, Geschlecht oder Hautfarbe mit in die Bewertung bei einer Kreditvergabe einfließen zu lassen: „Hört auf, diese zu verwenden, nehmt den einfachen Algorithmus.“ Dabei wolle er keine Algorithmen verteufeln, denn sie hätten auch positive Seiten: „Wir brauchen Algorithmen – zum Beispiel für unsere Google-Suche.“ Aber die Gesellschaft brauche die Möglichkeit, ihr Umfeld selbst zu gestalten, fordert Pasquale. So solle man zum Beispiel als Nutzer selbst über den Facebook-Algorithmus bestimmen und sagen können: Das sind die Zeitungen oder Menschen, von denen ich jeden Post sehen will. „Das ist so wie Bring your own Booze – bring deinen eigenen Algorithmus.“

Jillian York, Netzaktivistin bei der einflussreichen Electronic Frontier Foundation, fordert mehr Menschlichkeit im Einsatz von Algorithmen und illustriert es an einem Beispiel, das sie selbst erlebte: „Ich habe neulich erst die Zahl der Länder auf der Welt gesucht. In einer Google-Box bekam ich eine Zahl angezeigt, die aber besondere Fälle wie Palästina oder Kosovo außer Acht ließ.“ Die Zahl stammte von einer akademischen Publikation, so York: „Also war der Algorithmus sich sicher, dass es sich dabei um eine qualifizierte Quelle handeln müsse.“

Doch es gäbe ein generelles Problem mit derartigen Quellen: „In den Vereinigten Staaten werden zum Beispiel die meisten Schulbücher in Texas verlegt, deshalb haben wir in vielen amerikanischen Schulen eine christlich geprägte Sichtweise.“ Das sei ein Beispiel dafür, dass auch akademische Quellen sich an den Leitlinien des Ortes orientierten, in denen sie veröffentlicht werden. Wie diese Leitlinien zu bewerten sind, berücksichtigt ein Algorithmus allerdings nicht: „Es gibt also einen Grund, warum am Ende ein Mensch involviert sein muss – ein Algorithmus kann nicht entscheiden, was ein Fakt ist.“