Anleger müssen weiter auf Börsengänge warten

Als Rocket Internet im Herbst 2014 an die Börse ging, hatte Oliver Samwer gerade seinen größten Erfolg gefeiert: Der Online-Händler Zalando war – allen Kritikern zum Trotz – profitabel geworden und hatte an der Börse 600 Millionen Euro eingesammelt. Doch wer geglaubt hatte, die Geschichte würde sich von nun an jedes Jahr wiederholen, wurde enttäuscht: Auf einen weiteren Börsengang warten Anleger seither vergeblich.

Der Kochboxenversender Hello Fresh hatte zwar einen IPO geplant, musste aber mangels Käuferinteresse wieder absagen. Den Investoren war die aufgerufene Bewertung von über zwei Milliarden Euro zu hoch – für ein Geschäft, das immer noch Verluste im zweistelligen Millionenbereich macht.

Der Verkauf der südostasiatischen Plattform Lazada an den chinesischen Konzern Alibaba vor rund einem Jahr, ein Deal, bei dem Rocket sein Investment immerhin verfünfzehnfachte, brachte nur kurzfristig Erholung für die Aktie. Schwerer wog der Ausstieg des langjährigen Partners Kinnevik und größten Anteilseigners neben der Familie Samwer im letzten Februar. Die schwedische Investmentgesellschaft hatte nicht nur in die Holding Rocket Internet investiert, sondern auch mehrere von Samwers Start-ups direkt mitfinanziert. So sind die Schweden unter anderem an Westwing und an der Global Fashion Group beteiligt.

Wann das nächste Unternehmen an die Börse geht, wollten die Rocket-Chefs am Dienstag nicht sagen. „Das entscheiden die Start-ups selbst“, sagte Oliver Samwer. Fest steht, dass die Pizzalieferdienst-Vermittler Delivery Hero einen Börsengang für dieses Jahr vorbereitet. Das Unternehmen, an dem Rocket Internet einen Anteil von knapp 40 Prozent hält, hatte bereits am Montag einen Vorgeschmack auf seine Zahlen gegeben. Demnach stiegen die Umsätze 2016 um fast 80 Prozent auf 297 Millionen Euro. Die Ergebnisse will das Start-up erst am Mittwoch veröffentlichen. Sie werden negativ sein.