 Roomba von iRobot: Der Staub- und Datensauger

Roomba 980 von iRobot Kennt nicht nur die Ecken: Der Roomba 980 kartografiert Wohnungen. Die Daten will Hersteller iRobot nun verkaufen. (Foto: Reuters)

DüsseldorfDie Staubsaugroboter Roomba sammeln nicht nur Brötchenkrümel und Hundehaare – sondern auch Daten: Bei ihren Fahrten durch Wohnungen und Häuser erstellen einige Modelle Karten. Damit sollen die Geräte ihre Routen durch Wohnzimmer und Küche optimieren und Kollisionen mit Blumentöpfen und Näpfen vermeiden.

In einer Epoche, in der Daten oft als „das neue Öl“ bezeichnet werden, war es wohl nur eine Frage der Zeit: Der Hersteller iRobot will diese Informationen nun verkaufen. Es gebe viele Geräte fürs vernetzte Zuhause, die von solchen Karten profitieren würden, sagte Firmenchef Colin Angle der Nachrichtenagentur Reuters. Auch wenn ein Deal noch aussteht: Der Plan zeigt, dass in der smarten, neuen Welt die Helfer mehr wissen, als so manchem lieb ist.

Die Technologie hat iRobot 2015 mit dem Modell Roomba 980 eingeführt, das heute immer noch verkauft wird. „Neue Sensoren“ (darunter eine Kamera) ermöglichten dem Gerät, eine Karte der Umgebung zu erstellen, hieß es damals in der Pressemitteilung. So kenne es die eigene Position, bis die gesamte Ebene gereinigt sei. Andere Staubsaugroboter fahren mehr oder weniger zufällige Zickzackkurse ab.

Die Überlegung des iRobot-Chefs Angle geht so: Die vernetzten Lampen und Lautsprecher, Thermostate und Sicherheitskameras, die bereits auf dem Markt sind, kennen ihre Umgebung bislang nicht. Die Karten der Roomba-Roboter könnten dabei helfen, die Geräte besser einzusetzen – ob bei der Beleuchtung, Beheizung oder Beschallung. Als potenzielle Käufer nennt iRobot Apple, Google oder Amazon. Die Konzerne kommentierten die Aussage nicht.

Die Firma werde die Daten nicht ohne die Zustimmung der Kunden verkaufen, beteuerte Angle. Dass diese damit Probleme haben könnten, kann sich der Manager aber nicht vorstellen: „Die meisten würden ihre Zustimmung geben, um die Smart-Home-Funktionen nutzen zu können.“

In den Datenschutzbestimmungen lässt sich iRobot den Verkauf persönlicher Informationen womöglich bereits genehmigen. Dort heißt es, der Hersteller könne diese mit anderen Parteien teilen: bei einem Verkauf der Firma etwa – und auch beim Verkauf von Vermögenswerten. Je nach juristischer Interpretation könne sich das auch auf Daten beziehen, schreibt das Blog „Gizmodo“, das diese Passage in der achtseitigen Erklärung entdeckt hat. Nach deutschem Recht dürfte diese Klausel aber mindestens fragwürdig sein, da sie beim Kauf eines Staubsaugers ungewöhnlich ist.

Ob erlaubt oder nicht: iRobot überschreitet mit dem Plan eine Grenze. In den sozialen Netzwerken kommentieren etliche Nutzer den Plan als „gruselig“ oder „düster“. Der Schritt wirke wie eine grobe Verletzung der Privatsphäre, meint auch der Analyst Jan Dawson von Jackdaw Research. Wenn Unternehmen auf ein datengetriebenes Geschäftsmodell umstellen, seien die Kunden oft die letzten, die es mitbekämen.