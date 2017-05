Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

RTL Group Der TV-Konzern legte nach einem erfolgreichen Geschäftsjahr 2016 einen schwachen Start ins erste Quartal 2017 hin. (Foto: dpa)

LuxemburgDie RTL Group ist im Jahresvergleich schwach in das neue Geschäftsjahr gestartet. Umsatz und operativer Gewinn (Ebitda) von Europas größter Sendergruppe gingen um 1,9 auf 1,4 Milliarden Euro und 8,3 Prozent auf 264 Millionen Euro zurück, wie das Unternehmen am Donnerstag in Luxemburg mitteilte.

Als Grund gibt die Bertelsmann-Tochter weggebrochene Werbeerlöse nach dem Auslaufen der Sendung „American Idol“ vor einem Jahr im US-Sender Fox an. Das Umsatzwachstum bei der deutschen Sendertochter RTL Deutschland habe diesen Effekt nicht vollständig ausgleichen können.

Das RTL-Management bleibt aber dennoch bei seiner Prognose für das Gesamtjahr mit einem Umsatzplus von 2,5 bis 5 Prozent. „Nach einem außerordentlich starken ersten Quartal 2016 mit frühen Osterfeiertagen sind wir im ersten Quartal 2017 jetzt zu einem normalen Geschäftsverlauf zurückgekehrt“, teilten die Unternehmenschefs Bert Habets und Guillaume de Posch mit.