Russischer TV-Sender Britische Medienaufsicht droht RT mit Lizenzentzug

Dem russischen Nachrichtensender RT droht in Großbritannien der Lizenzentzug. Grund ist die Berichterstattung um die Vergiftung eine Ex-Spions.

(Foto: dpa) Fernsehsender RT in Moskau

LondonDie britische Medienaufsicht hat dem russischen Nachrichtensender RT im Zusammenhang mit dem Fall des vergifteten Ex-Agenten Sergej Skripal mit Lizenzentzug gedroht. In einem am Dienstag veröffentlichten Brief wies Ofcom darauf hin, dass sie darauf zu achten habe, dass die Lizenznehmer fachlich qualifiziert seien.

Die Medienaufsicht hat schon mehrfach RT dafür gerügt, Standards der Objektivität nicht eingehalten zu haben.