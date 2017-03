 Samsung Galaxy S8: Der Neustart nach dem Note-7-Desaster

New York/DüsseldorfJubelnde Zuschauer im New Yorker Lincoln Center. Dabei steht diesmal kein Star-Tenor auf der Bühne und auch keine Geigen-Virtuosin wie sonst in dieser heiligen Halle der klassischen Musik. Stattdessen fliegt ein überdimensionales Handy über die Mega-Leinwand der David-Geffen-Konzerthalle. Der Sternenhimmel auf der Wand geht genauso fließend in die Hallendecke über wie der Bildschirm des neuen Galaxy 8, der über die gesamte Oberfläche hinaus über die Seiten läuft.

Am 21.April soll das neue Galaxy 8 auf den Markt kommen, das dem iPhone Konkurrenz machen soll. Das neue Handy kommt mit einem Kopfhörer von AKG, Iris-Erkennung und der neuen Sprach-Assistentin Bixby in die Läden.

„Dies markiert einen neuen Beginn" ruft der für die Produkt-Strategie zuständige Vizepräsident Justin Denison in die Menge. Einen neuen Beginn kann Samsung auch gut gebrauchen.

Für Samsung ist es ein Schritt nach vorne: Nach dem Debakel um die explodierenden Akkus des Galaxy Note 7 braucht der südkoreanische Konzern wieder positive Nachrichten. Dafür setzt Samsung auf allerlei technische Feinheiten und will mit seinem Sprachassistenten Bixby Mitbewerbern Konkurrenz machen. Denn auch Apple wird in diesem Jahr wohl das iPhone 8 auf den Markt bringen – was manche Analysten schon jetzt frenetisch feiern.

Das Galaxy Note 7 war für Samsung eine Horrorstory, die kein Markenexperte grauenvoller ins Lehrbuch hätte schreiben können. Im vergangenen Herbst häuften sich die Meldungen über brennende Akkus bei dem damals frisch präsentierten Gerät. Die vermeintlich sicheren Ersatzgeräte mussten kurz darauf ebenfalls wieder zurückgerufen werden – auch sie fingen Feuer. Die Dauerschleife in den Warnhinweisen an Flughäfen und in Flugzeugen, dass das Gerät nicht mit an Bord genommen werden dürfe, machte das Fiasko omnipräsent.

Rund vier Millionen Geräte mussten zurückgenommen und als Gefahrengut zurücktransportiert werden. Der finanzielle Schaden war enorm: Die Belastung für das operative Geschäft bezifferte Samsung auf rund fünf Milliarden Euro. Nach monatelangen Untersuchungen zeigte sich: Die Brände waren auf Design- und Produktionsfehler bei den Akkus zurückzuführen. „Das neue Produkt ist wichtig für Samsung. Apple hat im vierten Quartal 2016 die Marktführerschaft übernommen – das war zwar dank des Weihnachtsgeschäfts zu erwarten, hat aber Samsung dennoch zu schaffen gemacht“, sagt Annette Zimmermann, Analystin beim Marktforscher Gartner.

Samsung bleibe zwar Marktführer, aber das Debakel um das Galaxy Note 7 habe dennoch eine Lücke in das Premium-Segment des Unternehmens gerissen, weil die entsprechenden Kunden eher zu Apple gegangen seien.

„Wir müssen demütig sein, um aus unseren Fehlern zu lernen“, sagte der Chef der Handy-Sparte von Samsung, DJ Koh, bei der Vorstellung in New York.