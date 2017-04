Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Hohe Zuwächse im Cloud-Geschäft

Trotz der Unzufriedenheit über die Gehaltsverhandlungen sind sich Betriebsrat und Führungsriege in einem Punkt einig: Das Unternehmen ist auf einem guten Weg. Das liegt laut Finanzchef Mucic auch an der Entscheidung, stark in das Geschäft mit Mietsoftware (Cloud) investiert zu haben – und weiter zu investieren. Im ersten Jahresviertel, traditionell das schwächste in der Softwarebranche, legten die Umsätze mit Mietsoftware um 34 Prozent auf 905 Millionen Euro zu. Damit verdiente der Marktführer für Firmensoftware im ersten Quartal um Sonder- und Währungseffekte bereinigt knapp 1,2 Milliarden Euro, zwei Prozent als im Vorjahresquartal. Der Umsatz stieg um acht Prozent auf rund 5,3 Milliarden Euro.

„Eine Steigerung der Clouderlöse um 34 Prozent ist bei unserer Größe hervorragend in unserer Industrie“, sagt Mucic. „Wir wachsen stärker in der Cloud, als man es jetzt schon sehen kann. In unserem Cloud-Geschäft verbuchen wir Umsätze ratierlich, damit steigen die Werte zeitverzögert. Aber dafür hat das Cloud-Geschäft den Vorteil sehr, sehr gut planbar zu sein.“ Im ersten Quartal sei gelte das bereits für 69 Prozent der Umsätze.

Allerdings leidet unter der Konzentration auf das Cloud-Geschäft die Marge. In den ersten drei Monaten dieses Jahres lag die Gesamt-Bruttomarge bei 66,7 Prozent leicht unter dem Wert des Vorjahres. Während die Margen für Softwarelizenzen weiter mehr als 80 betragen, liegen sie im Cloud-Geschäft unter 60 Prozent. „Die gesunkene Marge liegt an Umsatzverschiebungen ins stärker wachsende Cloud-Geschäft“, bestätigt auch der Finanzvorstand.

Allerdings soll sich das ändern: SAP habe in den Ausbau der eigenen Infrastruktur investiert, erklärt er. Sobald das abgeschlossen sei, werde auch die Bruttomarge wieder steigen. „2017 werden wir die Talsohle bei der Marge erreicht haben. Es war genau richtig, im Cloud-Geschäft so viel Gas wie möglich zu geben und das wird sich auszahlen.“ Der Bereich soll in diesem Jahr bis zu vier Milliarden Euro einbringen

Allerdings erfordern das Cloud-Geschäft auch andere Fähigkeiten von den Mitarbeitern. Deswegen strukturiert SAP seine Belegschaft um. Auf der einen Seite baut der Konzern deswegen neue Stellen auf: Weltweit stieg die Mitarbeiterzahl im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um zehn Prozent auf mehr als 85.000 Beschäftigte.

Gleichzeitig baut er auf der anderen Seite ab: 2016 nahmen rund 3000 Mitarbeiter ein freiwilliges Abfindungsprogramm in Anspruch, auch in diesem Jahr können sich die Angestellten dafür entscheiden. Deswegen sollen die zunächst nur auf 30 Millionen Euro angesetzten Restrukturierungskosten in diesem Jahr voraussichtlich auf 250 bis 300 Millionen Euro steigen.

Den Ausblick für 2017 ließ SAP dennoch unverändert: Der bereinigte operative Gewinn soll um rund fünf Prozent auf 6,8 bis 7,0 Milliarden Euro zulegen. Für den Finanzer Mucic ist diese Konstanz wichtig: „Ein Unternehmen sollte abliefern und Überraschungen vermeiden. Es ist wichtig Verlässlichkeit zu zeigen. Das ist uns in den vergangenen drei Jahren gut gelungen, und das wusste der Kapitalmarkt offenbar auch zu schätzen.“