Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Chefaufseher will weitermachen

In diesem Jahr lässt SAP über die Vorstandsvergütung nicht abstimmen. Die Aktionäre konnten aber ihre Kritik über die Entlastung der Aufsichtsräte äußern, die das Vergütungssystem mit verantworten. Unmittelbare rechtliche Folgen hätte die Verweigerung der Entlastung nicht gehabt, sie schadet aber dem Ruf der Kontrolleure und könnte die Basis für Schadenersatzforderungen bilden.

In den 14 Millionen Euro Jahresgehalt für McDermott ist der aktienbasierte Anteil zu einem Stichtag berechnet. Tatsächlich könnte dieser Anteil analog zur realen Kursentwicklung bei der Auszahlung mehr, aber auch weniger wert sein. Nach oben ist eine Grenze von maximal 41 Millionen Euro eingezogen - in dem Fall hätte sich der Aktienkurs in vier Jahren verdreifacht.

Wenn dies tatsächlich einträte, so Plattner, „dann hat der institutionelle Anleger, der sich beschwert hat, etwas über zwei Milliarden Euro verdient.“ Gleichzeitig relativierte er: Die Verdreifachung des Aktienwerts sei kein Unternehmensziel, sondern ein futuristischer Wert, um dem Kodex für gute Unternehmensführung gerecht zu werden.

Plattner selbst will nach dem Ende seines bis 2019 laufenden Mandats erneut für den Aufsichtsrat des Softwarekonzerns kandidieren. „Ich bin bis 2019 bestellt“, sagte Plattner am Mittwoch auf der Hauptversammlung des Dax-Konzerns in Mannheim. Es gebe keine Nachfolgediskussion. „Ich bin bereit, dann nochmal weiterzumachen, allerdings keine fünf Jahre“, ergänzte Plattner.

Mehrere Redner mahnten eine höhere Dividende an – die vorgeschlagene Summe von 1,25 Euro pro Aktie entspricht einer Ausschüttungsquote von 41 Prozent. Mindestens die Hälfte des Jahresüberschusses sei angebracht, sagt Markus Kienle stellvertretend für mehrere Aktionäre – „vor allem beim wertvollsten Unternehmen im Dax“, mahnt der Sprecher der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK).