Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Selbst die Schauspieler können die Quote nicht retten

Für den „Winnetou“-Dreiteiler hat RTL tief in die Tasche gegriffen. Zu den Produktionskosten schweigt der Kölner Sender zwar beharrlich, doch viele Millionen Euro teure Produktionen wie „Winnetou“ sind für RTL riskante Investitionen. Denn gehen sie daneben, schlägt das auf die Rendite des börsennotierten Fernsehkonzerns durch.

Zwar bot RTL veritable Stars auf – von „Tatort“-Kommissar Wotan Wilke Möhring über Jürgen Vogel bis hin zu Mario Adorf. Mit Regisseur Philipp Stölzl („Der Medicus“, „Nordwand“, „Goethe!“) hatte RTL-Deutschlandchef Frank Hoffmann – ein langjähriger Vertrauter von RTL-Vorstandschefin Anke Schäferkordt - einen angesehenen Könner des deutschen Films verpflichtet. Doch der Produktion ist anzusehen, dass auf die Kosten streng geachtet wurde.

Der Hauptgrund für die Quotenenttäuschung liegt vor allem darin, dass die Neuverfilmung einer über Jahrzehnte bekannten Filmgeschichte schlichtweg für keine Spannung sorgt. Die Abenteuer im Apachenland aus der Feder von Karl May kennen die meisten Zuschauer so lange und so gut, dass sich aus dieser Geschichte nur sehr schwer ein dramaturgischer Spannungsbogen kreieren lässt.

Die Neuauflage der großen Freundschaft zwischen dem edlen Indianerhäuptling Winnetou und dem edlen Old Shatterhand funktioniert auch deshalb nicht so richtig, weil das Genre Western heutzutage kaum noch eine Begeisterung auslösen kann. Vielleicht wäre es eine gute Idee gewesen, eine Parodie auf die 130 Jahre alte Vorlage zu drehen? Wie gut Western-Komödien funktionieren können, hatte Bully Herbig vor anderthalb Jahrzehnten beim Kassenschlager „Schuh des Manitu” im Auftrag der Constantin Film eindrucksvoll bewiesen. Der Streifen lockte knapp zwölf Millionen Besucher allein in die Kinos.