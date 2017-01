Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Was die Hersteller sagen

D-Link antwortet und spricht unter anderem von marktübliche Sicherheitsstandards bei dem entsprechenden Modell und „eine Vielzahl von Technologien und Verfahren, um erwünschte Zugriffe von außen zu unterbinden.“ Der Nutzer könne zum Beispiel auch eine Liste von erlaubten IP-Adressen zum Zugriff auf die Kamera definieren. Zudem verweist man auf den deutschsprachigen Telefon- und Email-Support, der zum Thema Sicherheit den Kunden zur Verfügung stünde. Informationen über Updates erhält der Nutzer über automatische Benachrichtigungen bzw. Upgrades über die App, ein Portal und als Download auf der Supportseite.

Auch der Hersteller Edimax antwortet Ähnliches und verweist auf die Information für Benutzer in der Schnellinstallationsanleitung und dem Benutzerhandbuch. Beide Hersteller bieten ein änderbares Passwort. Auch Abus bietet zum Beispiel eine Pin-geschützte App, eine Passwort-geschützte Verbindung zwischen App und Kamera und verschlüsselten Funk, so die Antwort des Herstellers. Voraussetzung für ein Firmware-Update sei die Nutzung einer Micro-SD Karte, die allerdings im Normalbetrieb der Kamera verwendet werde. Updates werden dann automatisch heruntergeladen und der Nutzer erhält eine Benachrichtigung. Das hört sich sicher an. Doch warum finde ich das nicht auf der Verpackung?

Auf der fehlen aktuell spezielle Hinweise, teilt Abus mit. Man denke aber darüber nach, in Zukunft auf der Verpackung auf die Schutzmechanismen der Kamera hinzuweisen. Für Verbraucher wäre das ein Anhaltspunkt. Denn Informationen zur Datensicherheit finden sich häufig gar nicht erst auf den Verpackungen – ein erhebliches Manko, meint auch IT-Experte Wendzel: „Man kann nicht die ganze Verantwortung auf den Verbraucher abwälzen – schließlich ist der meist kein Tech-Experte.“

Und auch wenn die Anbieter Sicherheit versprechen, ist bei den vernetzten Geräten Vorsicht geboten. So zeigte eine Untersuchung der SEC Consult Deutschland, dass Millionen solcher Geräte weltweit ein und denselben Sicherheitsschlüssel verwenden und über kritische Schwachstellen verfügen. In den Vereinigten Staaten ist es die US-Handelskommission Federal Trade Commission (FTC), die sich mit Herstellern anlegt. Aktuell wirft sie dem Hersteller D-Link vor, seine Router und IP-Kameras nicht ausreichend genug abzusichern – und hat Klage eingereicht. Ein ähnliches Verfahren hatte die FTC schon 2016 gegen Asus angestrengt. D-Link weist die Vorwürfe zurück.

Meine nächste Einkaufstour führt mich zu einem weiteren Elektronikhändler: Mit meiner „Freundin“ suche ich nach einer neuen Küche. Natürlich am liebsten vernetzt: Ich finde einen Backofen von Siemens, der mit der App Home Connect gesteuert werden kann. Diese App nutzt zum Beispiel auch Bosch. Amazons Sprachassistent Alexa soll laut Unternehmensangaben integriert werden. Eine ähnliche Lösung bietet auch die Plattform Qivicon.

Der Verkäufer ist freundlich und erklärt uns die Funktionsweise, bei der Sicherheit ist er allerdings auch überfragt. Ich schaue im Internet nach: Die App informiert über ihre Maßnahmen zur Datensicherheit – und die ist vom österreichischen TÜV geprüft. Das Problem mit der App: Nur Geräte, die mit Home Connect kompatibel sind, können damit verwendet werden. Habe ich beispielsweise den Herd einer anderen Marke zuhause, wird es schwierig.