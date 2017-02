 Sharp: Elektrokonzern kehrt in Gewinnspur zurück

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Zurück in die Gewinnspur Im vierten Quartal des vergangenen Jahres hat der Elektronikkonzern erstmals wieder Geld verdient. (Foto: Reuters)

TokioErstmals seit Jahren hat der Display-Produzent Sharp unter dem Strich in einem Quartal wieder Geld verdient. In den Monaten Oktober bis Dezember waren es 4,2 Milliarden Yen – umgerechnet rund 34,5 Millionen Euro –, wie der japanische Konzern am Freitag mitteilte.

Einen Netto-Überschuss hatte es zuletzt Mitte 2014 gegeben. Sharp war wegen des scharfen Wettbewerbs in der Branche ins Hintertreffen geraten und musste vom taiwanischen Apple-Zulieferer Foxconn vor dem Aus bewahrt werden.

Unter neuer Führung wurde ein drastisches Sparprogramm aufgelegt, das nun offenbar zu greifen beginnt. Für das im März endende Geschäftsjahr erhöhe der Konzern seine Prognose für den Betriebsgewinn auf 37,3 Milliarden Yen (305,6 Millionen Euro) von zuvor 25,7 Milliarden Yen.