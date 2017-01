Sheryl Sandberg : Facebook rührt Fake News nicht an

Datum: 17.01.2017 03:41 Uhr

Wegen der massenhaften Verbreitung von Lügen, die wie Nachrichten wirken, steht Facebook in der Kritik. Deshalb will das Netzwerk in Deutschland im Wahljahr stärker gegen Fake News vorzugehen – allerdings nicht direkt.