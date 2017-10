 Siemens-Rivale Philips profitiert von Wachstum in China

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Philips Der Umsatz des Siemens-Rivalen stagnierte bei 4,1 Milliarden Euro. (Foto: dpa)

AmsterdamDank florierender Geschäfte in China hat der Siemens-Rivale Philips im dritten Quartal einen Gewinnsprung verbucht. Vorstandschef Frans van Houten sieht damit seine Jahresziele und Pläne für die weitere Konzentration auf die Medizintechnik bestätigt. Der operative Gewinn stieg um zwölf Prozent auf 532 Millionen Euro, wie die Niederländer am Montag mitteilten. Unter dem Strich blieben 423 (Vorjahr: 383) Millionen Euro. Der Umsatz stagnierte derweil bei 4,1 Milliarden Euro, bereinigt um das abgespaltene Beleuchtungsgeschäft ergab sich indes ein Plus von vier Prozent.

Der einst für seine Unterhaltungselektronik bekannte Philips-Konzern konzentriert sich inzwischen auf Medizintechnik und Körperpflegegeräte – etwa elektrische Zahnbürsten und Rasierer. In der Medizintechnik konkurriert das Unternehmen mit Siemens. Die margenschwache Leuchttechnik wurde im vergangenen Jahr an die Börse gebracht, an ihr hält Philips aber noch rund 41 Prozent.