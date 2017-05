 Sinclair übernimmt Tribune Media: US-Medienbranche vor Milliarden-Fusion

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

21st Century Fox Der US-Medienkonzern hat bei einer Milliardenfusion in den USA offenbar das Nachsehen. (Foto: AP)

In der US-Medienbranche steht der TV-Betreiber Sinclair Broadcast Insidern zufolge vor dem Kauf des Rivalen Tribune Media. Sinclair habe sich in einer Auktion mit einem Angebot von knapp vier Milliarden Dollar durchgesetzt, sagten mit der Sache vertraute Personen. Noch sei der Kauf aber nicht in trockenen Tüchern. Sollte Sinclair zum Zuge kommen, wäre dies ein Rückschlag für den den Unterhaltungskonzern 21st Century Fox, der ebenfalls Interesse bekundet hatte.

Sinclairs Offerte bewertet Tribune Media mit rund 44 Dollar pro Aktie. Das wäre ein Aufschlag auf den Schlusskurs von Ende Februar von 30 Prozent. Reuters hatte damals berichtet, Sinclair erwäge den Kauf von Tribune.

Tribune Media gehört zu den größten US-Betreibern von Fernsehstationen. Die US-Behörden hatten erst im April eine Entscheidung von 2016 rückgängig gemacht, die Medienkonzernen nur den Kauf einer bestimmten Anzahl von Fernsehanbietern erlaubte.