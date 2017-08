Sogar die Industrie profitiert vom Hype um Pokémon Go

Niantic bringt der Geldregen einen finanziellen Spielraum für neue Projekte und Investitionen, der den meisten im knallharten Geschäft mit Online-Spielen verwehrt bleibt. „Wir müssen jetzt nicht unbedingt etwas machen, was sich sofort rechnen muss“, sagte Niantic-Chef John Hanke der Deutschen Presseagentur. Der 49-Jährige trauert dem „wunderbaren Wahnsinn“ der ersten Monate nicht nach. Sein Ziel: Er will die Nutzer im Spiel halten.

Dafür brachte Niantic im Februar die zweite von bisher sieben Pokémon-Generationen in die App. Jüngst erst änderten die Entwickler die Regeln für die Arenen-Kämpfe und fügten legendäre Pokémon hinzu. Das kommt beim Nutzer an: „Die Entwickler sind schon sehr bemüht, Neuerungen zu integrieren“, sagt Corinna Huter aus Erkrath. Die 45-Jährige spielt Pokémon von Anfang an. Und hat dabei nach eigener Aussage 600 Kilometer zurückgelegt. „Durch die regelmäßigen Updates wird der Nutzer bei der Stange gehalten“, sagt sie. Julian Bosbach sieht das ähnlich: „So wird es nie langweilig. Man will auch wegen der Updates immer weiter spielen“.

Beide beobachten, dass die Pokémon-Go-Spieler tendenziell älter werden. Waren vor einem Jahr vor allem Schüler aktiv, spielen jetzt auch die Über-50-Jährigen. Wissenschaftlich belegbar sind diese Beobachtungen nicht.

Der Hype um Pokémon Go diente auch als Türöffner für die Augmented-Reality-Technologie. „Fast jedem ist dieser Begriff mittlerweile geläufig“ sagt Ulrich Bockholt, Abteilungsleiter für virtuelle und erweiterte Realität beim Fraunhofer-Institut IGD. Die virtuelle Monsterjagd hat sogar Auswirkungen auf die Industrie. „Im AR-Bereich gibt es gerade einen richtigen Boom“, sagt Bockholt. Nicht nur, aber auch wegen Pokémon Go. „Das Thema hatte gesellschaftlich eine so große Bedeutung, dass es auch die Industrie wahrgenommen hat – auch wenn es technisch nicht direkt etwas damit zu tun hat.“ Ein Anwendungsbeispiel: Kunden von Möbelhäusern können ihr neues Wohnzimmer am Smartphone planen und den neuen Sessel virtuell in ihren jetzigen Raum einblenden.

Auch in der Spielebranche hat AR Zukunft, schätzen Fachleute – auch wenn nach Pokémon Go kein anderes AR-Spiel diese Nutzerzahlen erreichen konnte. „Die Konstellation aus Realem und Virtuellem ist extrem erfolgreich“, sagt Spielekennerin Tillmanns. „Da wird mit Sicherheit noch mehr kommen“. Ob ein Spiel in nächster Zeit noch einmal einen solchen Hype auslösen wird, ist fraglich. In der einzigartigen Kombination aus weltumspannender Marke und neuer Technologie ist Pokémon Go bis heute einmalig.