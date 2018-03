Smartphonezubehör Foxconn-Tochter will Belkin kaufen

Foxconn expandiert weiter auf den US-Markt. Eine Tochter des Apple-Zulieferers übernimmt den Smartphonezubehör-Hersteller Belkin.

Der Apple-Zulieferer aus Taiwan übernimmt den US-Smartphonezubehör-Hersteller Belkin. (Foto: dpa) Foxconn

HongkongDer Apple-Zulieferer Foxconn will sich den US-Smartphone-Zubehör-Hersteller Belkin einverleiben. die Kabel- und Steckersparte von Foxconn FIT Hon Teng, kündigte am Dienstag an, die US-Firma für 866 Millionen Dollar kaufen zu wollen. Die Übernahme verspreche Rückenwind für das Geschäft, da die Nachfrage nach Produkten für das vernetzte Zuhause (Smart Home) deutlich anziehe.

Belkins Produktpalette reicht von Kabeln und Ladegeräten über Netzwerke bis zu WLAN-fähigen Wemo-Switches zur Steuerung von Lampen und Heizungen reichen. FIT Hong Teng, das seit vergangenem Jahr an der Börse notiert ist, will sein Smart-Home-Portfolio ausbauen und in die USA expandieren.