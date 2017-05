Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Drei Milliarden Snaps im Quartal

Evan Spiegel / Bobby Murphy Snapchat Mitgründer Bobby Murphy und Vorstandschef Evan Spiegel beim Börsengang von Snap Inc. (Foto: AP)

Von den 2,2 Milliarden Dollar Nettoverlust, die Snap einfuhr, entfielen zwei Milliarden Dollar auf die Management- und Mitarbeitervergütung. Doch selbst das herausgerechnet stieg der Vergleichswert von einem Ebitda-Verlust (vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von 93 auf 188 Millionen Dollar im Quartal an.

Doch den 26-jährigen CEO und Alleinherrscher Evan Spiegel ficht das nicht an. Er und das Management haben sich von den Aktionären beim Börsengang zusichern lassen, das Unternehmen ohne ihre Mitsprache führen zu können. Im Analystengespräch bestätigte Spiegel, dass er nicht die Absicht habe, sich in die Karten schauen zu lassen. Es werde keine Prognosen für die kommenden Quartale oder das Gesamtjahr 2017 geben. Die Strategie sei aber anders als bei Facebook oder Twitter, verriet er wenigstens.

Man fokussiere sich auf Wachstum in reifen Märkten wie den USA, wo die Werbemärkte am ergiebigsten seien, sagte Spiegel. Das wirft jedoch die Frage auf, warum der Umsatz pro Kunde gegenüber dem Vorquartal unerwartet um 14 Prozent auf 90 Cent gesunken ist und in Nordamerika nur drei Millionen neue Snapper hinzukamen.

Snapchat für Anfänger: So funktioniert die App Die App Snapchat ist ein kostenloser Dienst für Smartphones und Tablets. Die Hälfte der Nutzer sind unter 25 Jahre alt. Bei vielen, die über 25 Jahre alt sind, sorgt Snapchat vor allem für eins: Verwirrung.

Im April 2016 sahen ca. 100 Millionen aktive Nutzer täglich 10 Milliarden Video-Clips.

Der Dienst Gegründet wurde der Dienst 2011. Vor allem bei Teenies steht das Netzwerk mit dem gelben Geist hoch im Kurs: Sie verschicken ihre Schnappschüsse, die Snaps, in privaten Nachrichten oder posten sie öffentlich in sogenannten Geschichten.

Das Besondere Die Privat-Snaps werden nach höchstens 10 Sekunden gelöscht, die Geschichten sind für 24 Stunden zu sehen, bevor sie von der Plattform verschwinden. Tipps von MEEDIA, wie die App funktioniert.

1. Account einrichten Snapchat kann kostenlos sowohl für Apple- als auch Android-Geräte heruntergeladen werden. Einrichtung: E-Mail-Adresse, Geburtstag angeben, Nutzernamen wählen. (Hinweis: Der Nutzername kann nicht mehr geändert werden).

2. Freunde hinzufügen Durch die Erfassung der Telefonnummer, zeigt Snapchat an, wer von den eigenen Kontakten ebenfalls einen Account hat.

3. Fotos oder Videos aufnehmen Um ein Foto zu machen, drückt man einmal auf den Auslöser. Für ein Video hält man den Auslöser gedrückt. Wer das Foto löschen will, geht auf das X in der oberen linken Ecke. Oben rechts finden sich drei Symbole zur Bearbeitung des Bildes. Ganz links unten in der Ecke ist eine Uhr: Mit ihr legt man fest, wie lang Ihr Snap zu sehen sein soll. Minimum eine Sekunde, Maximum zehn Sekunden.

4. Fotos und Videos verschicken Man kann Fotos oder Videos entweder privat zu verschicken oder sie in eine öffentliche Geschichte posten. Bei privaten Mitteilungen sieht der Empfänger das Bild maximal zehn Sekunden, bevor es sich selbst löscht.

5. Private Chats Um Freunden ein neues Bild oder ein neues Video zu schicken, klickt man zweimal auf den Namen. Wer ein Gespräch mit einem neuen Freund starten möche, kann über die Suchmaske den Namen des Kontaktes eingeben. Macht sein Chat-Partner einen Screenshot des eigenen Snaps, erhält man eine Benachrichtigung.

6. Die Geschichten Vor allem für Prominente und auch immer mehr Medienmacher sind die Snapchat-Geschichten reizvoll. Hier werden alle veröffentlichen Snaps gesammelt und hintereinander abgespielt. Die Geschichte wird so im Verlauf eines Tages immer länger und nahezu in Echtzeit erzählt. Um einen Snap zu einer Geschichte hinzuzufügen, klickt man auf das Plus-Zeichen unten links neben dem Download-Symbol.

7. Geschichte löschen Nach 24 Stunden werden öffentliche Geschichten gelöscht. Es ist nicht möglich, mehrere separate Geschichten innerhalb dieses Zeitraums zu erstellen – alle Snaps landen in derselben. Man kann eigene Stories ansehen und mit dem X-Zeichen in der rechten unteren Ecke löschen.

8. Wischen Wer mit dem Finger von der Startseite aus nach rechts wischt (zur Erinnerung: Ein Wisch nach links bringt Sie zu den Chats), gelangt in den Geschichten-Bereich. Hier sind die Aktivitäten der Freunde zu sehen. Haben diese neue Geschichten veröffentlicht, wird nach dem Öffnen der App unten rechts eine Benachrichtigung angezeigt.

9. Unternehmen bei Snapchat Dort, wo Sie die Geschichten Ihrer Kontakte sehen können (Swipe nach rechts), finden Sie auch den Discover-Bereich. Es ermöglicht Unternehmen, redaktionelle Inhalte wie Text, Video und auch Musik bei Snapchat unterzubringen.

Das könnte mit dem Großangriff des Erzkonkurrenten Mark Zuckerberg zusammenhängen. Im Berichtsquartal sah sich Snap einem runderneuerten Fotodienst Instagram gegenüber, der wichtige Funktionen von Snap kopiert hatte. Den „Stories“-Dienst von Instagram, in dem Nutzer die Geschichte ihres Tages erzählen, nutzen laut Muttergesellschaft Facebook bereits 200 Millionen Nutzer. Das ist mehr als Snap an Nutzern hat. Instagram beziffert die Anzahl seiner Nutzer mit 700 Millionen.

Eine sehr ernüchternde Zahl waren die fünf Millionen Snaps, die bislang mit Snaps Fotobrille „Spectacles“ angefertigt wurden. Das ist vor dem Hintergrund von drei Milliarden Snaps insgesamt alleine im abgelaufenen Quartal verschwindend gering. Man werde im Hardwarebereich „weiter experimentieren“, verlautete es von Spiegel eher schwammig. Immerhin ist das Unternehmen als „Kamera-Unternehmen“ an die Börse gegangen und versprach, die Kamera „neu zu erfinden“. Zu diesem Zeitpunkt lag die Aktie rund 24 Prozent im Minus.

Das Schweigen der Unternehmensführung macht es schwer, sich ein Bild zu machen, ob und wie Snap sich gegen Facebook mit fast zwei Milliarden Nutzern zur Wehr setzen kann. Erst vor wenigen Wochen lieferte Mark Zuckerberg auf der Hausmesse F8 in San Francisco eine Eröffnungsrede, die nur als frontaler Angriff auf Snap zu interpretieren war. Das Ziel: den Gegner in der Bedeutungslosigkeit verschwinden zu lassen. Zuckerberg geht sogar davon aus, Snapchat technologisch mittlerweile überlegen zu sein, nachdem man „ein wenig spät gestartet sei“.