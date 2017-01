HD-Qualität und professioneller Schnitt reichen nicht

So einer will Paul Pieczyk (16) nicht werden, sagt er. Oder nur ein bisschen: „Ich wollte schon immer bekannter werden – weil es mir Spaß macht, wenn ich gute Sachen mache für Leute, denen genau das gefällt.“ Er ist Youtuber, macht als „Mcquasi“ Gaming-Videos. 300 Follower hat er. „Als ich noch unter 100 hatte, wollte ich die 100 erreichen“, sagt er. „Jetzt wären es die 500.“ Mehr Abonnenten seines Kanals bedeuten eine größere Reichweite – und das bedeutet für ihn: „Dann kann man auch mit anderen Leuten was machen, auch mal wo mitmachen.“ Bei bekannteren Gaming-Youtubern.

Genau das wiederum ist den Bamberger Wissenschaftlern zufolge ein guter Weg, um erfolgreich zu werden auf Youtube. Gute Kameras und Beleuchtung, HD-Qualität und professioneller Schnitt reichen jedenfalls nicht. Essentiell ist, sich zu vernetzen mit Kanälen, die wiederum viele oder sehr wichtige Abonnenten haben. Fischbach und seine Kollegen nutzen die Popularität der Plattform, um Jugendliche in Workshops für die Forschung zu begeistern - und ihnen Problembewusstsein zu geben. Denn Unternehmen denken, erklärt er, sehr viel drüber nach, welche Kanäle sie bedienen müssen, um mit ihrem Marketing erfolgreich zu sein. Die Daten und wissenschaftliche Methoden erlauben es, vorauszusagen, wer oder welches Thema in ein paar Wochen groß wird – wer die kommenden Stars sind.

Dabei wissen Jugendliche äußerst wenig über die Geschäftsmodelle in sozialen Netzwerken, wie eine Studie des JFF-Instituts für Medienpädagogik in Forschung und Praxis zeigt. Youtube-Stars funktionierten aber anders als Film- oder Musikstars, erklärt der Forschungsleiter des Instituts, Niels Brüggen. Denn sie wirkten lebensnaher und eigneten sich deshalb noch besser zur Identifikation und als Vorbild. „Dass der Erfolg aber nicht selbstgemacht ist oder kommt, weil diese Personen so nett sind, sondern dass da Agenturen dahinter stecken – das ist gut, wenn man das durchblicken kann.“

Mehrere Stunden pro Tag schaut Annemarie Videos auf Youtube, die von LeFloid zum Beispiel. Die Wirtschaftsinformatiker fragen: Welche Youtuber verbinden Nutzergruppen miteinander – und warum? Was machen sie, um ihre wichtige Position zu bekommen? Annemarie findet das spannend. „Mich interessiert, ob alle in so einem Netzwerk der gleichen Meinung sind – oder ob sie da zufällig sind.“ Sie will Youtube verstehen, sagt sie, und „wie gläsern man ist.“